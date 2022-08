Les treize fédérations de hockey provinciales, incluant Hockey Québec, ont demandé à rencontrer le président et le conseil d’administration de Hockey Canada. Cette demande survient dans la foulée des allégations d’agressions sexuelles impliquant des joueurs d’Équipe Canada junior 2018.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

En guise de condition essentielle au versement des cotisations de leurs membres respectifs, les treize fédérations demandent aussi à la fédération canadienne de leur fournir une reddition de compte écrite sur le « Plan d’action pour mettre fin à la culture du silence et aux comportements toxiques dans le monde du Hockey au Canada » annoncé le 25 juillet et sur son déploiement.

Dans une lettre envoyée à l’ensemble de ses membres, jeudi après-midi, le conseil d’administration de Hockey Québec explique que les treize fédérations provinciales ont déposé une requête commune pour la tenue d’une réunion extraordinaire « dans les meilleurs délais ».

L’objectif de ladite rencontre est d’obtenir « plus d’information sur la gestion des allégations d’agression sexuelles » survenues en 2018 à London, en Ontario, après le gala annuel de la fondation de Hockey Canada. Rappelons que huit hockeyeurs, majoritairement issus de l’équipe nationale junior, auraient agressé une jeune femme fortement intoxiquée dans une chambre d’hôtel. L’affaire est au cœur de l’actualité sportive depuis plusieurs semaines.

Les fédérations souhaitent également « comprendre le rôle qu’a joué le conseil d’administration de Hockey Canada dès qu’il a été informé des allégations » et connaître les actions qui ont été prises jusqu’ici.

« Nous avons été consternés et demeurons préoccupés comme plusieurs de nos membres en ce qui a trait aux comportements allégués ainsi qu’à la gestion et aux décisions prises par Hockey Canada, écrivent les membres du conseil d’administration de Hockey Québec. Ce que nous apprenons en marge de cette situation est contraire aux valeurs que notre sport se doit de véhiculer auprès de ses participants et de ceux qui les encadrent. »

Plus de détails sur le Plan d’action lancé au cours des dernières semaines par Hockey Canada seront également exigés lors de la rencontre. Les fédérations souhaitent connaître, entre autres, le processus derrière la création et le contenu du plan, la composition du Comité spécial, la sélection de la firme indépendante pour la révision de la gouvernance, les personnes impliquées et imputables pour la réalisation du plan ainsi que les échéanciers et les outils de mesure des actions annoncées.

En ce qui a trait à la reddition de compte, les fédérations provinciales demandent à ce qu’il soit livré d’ici le novembre 2022, soit avant que ne soit effectué le premier versement des cotisations, prévu le 1er décembre. Une mise à jour du rapport d’étape écrit devra aussi être fournie avant le 31 mars 2023, avant le deuxième versement.

« Par ces actions, nous souhaitons continuer d’offrir à nos membres et à tous ceux et celles qui souhaitent prendre part à notre sport un environnement sain, positif, sécuritaire, inclusif et accessible, ainsi que des programmes axés sur l’apprentissage et le plaisir », écrit Hockey Québec.

« Nous croyons également que la communication, la transparence et la reddition de compte seront de mise pour maintenir la confiance de nos membres envers Hockey Québec, pour rétablir celle des familles envers Hockey Canada et pour un changement durable de la culture du hockey », ajoute-t-elle.