PHOTO KEITH SRAKOCIC, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Newark) Les Devils du New Jersey ont accordé un contrat d’une saison et 5,45 millions US à l’attaquant Jesper Bratt, qui était joueur autonome avec compensation.

La Presse Canadienne

Les deux parties ont ainsi évité l’arbitrage salarial. L’audience était prévue mercredi matin.

Bratt pourrait devenir à nouveau joueur autonome avec compensation l’été prochain.

Le Suédois âgé de 24 ans a explosé la saison dernière, établissant des sommets personnels avec 26 buts et 47 aides pour 73 points. Bratt a ainsi plus que doublé sa meilleure production précédente de 35 points, à sa saison recrue en 2017-18.

Choix de sixième tour des Devils en 2016, 162e au total, Bratt totalise 70 buts et 133 aides en 307 matchs dans la LNH.