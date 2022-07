(Philadelphie) Les Flyers de Philadelphie ont consenti un contrat de deux saisons d’une valeur moyenne annuelle de 1,5 million US à l’attaquant Owen Tippett.

La Presse Canadienne

Tippett, qui est âgé de 23 ans, a inscrit quatre buts et trois aides en 21 parties avec les Flyers après que ces derniers eurent acquis ses services des Panthers de la Floride le 19 mars dans la transaction impliquant Claude Giroux.

En 42 matchs avec les Panthers avant d’être échangé, Tippett avait récolté six buts et huit aides.

Choix de premier tour des Panthers en 2017, 10e au total, Tippett totalise 18 buts et 22 aides en 115 rencontres dans la LNH avec les Panthers et les Flyers. Il a ajouté un but et trois aides en six matchs de séries éliminatoires.

Tippett a représenté le Canada au Championnat mondial junior en 2019, quand l’équipe a été éliminée en quarts de finale. Il avait alors amassé deux buts et deux aides en cinq parties.