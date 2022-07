PHOTO GENE J. PUSKAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Les Rangers de New York ont consenti un contrat de deux saisons à l’attaquant Kaapo Kakko, qui était joueur autonome avec compensation.

La Presse Canadienne

Les détails financiers de l’entente n’ont pas été dévoilés. Selon le New York Post, Kakko touchera un salaire moyen annuel de 2,1 millions US.

Kakko, qui est âgé de 21 ans et originaire de Turku, en Finlande, a récolté sept buts et 11 aides en 43 matchs avec les Rangers l’hiver dernier. Il a ajouté deux buts et trois aides en 19 rencontres lors des séries éliminatoires.

Choix de premier tour des Rangers en 2019, deuxième au total, Kakko a amassé 26 buts et 32 aides en 157 parties de saison régulière dans la LNH.