PHOTO ETHAN MILLER, GETTY IMAGES VIA AFP

Quand Jonathan Marchassault s’est informé de sa disponibilité au début du mois d’août, Jack Eichel n’a pas hésité une seconde à répondre positivement à l’invitation de son coéquipier avec les Golden Knights de Las Vegas de participer au Pro-Am Gagné-Bergeron, qui effectue un retour en force à Québec, le mardi 9 août au Centre Vidéotron, après une pause forcée de deux ans. À l’approche de l’événement, Le Soleil s’est entretenu cette semaine avec le joueur étoile américain.

Carl Tardif Le Soleil

Non seulement le joueur de centre apprécie-t-il la qualité du jeu, l’énergie et la personnalité de l’ancien attaquant des Remparts de Québec qu’il a connues à son arrivée à Las Vegas, l’hiver dernier, mais l’idée de savoir que Patrice Bergeron, un joueur qu’il admire depuis sa tendre enfance, prête son concours à cet événement caritatif — le deuxième en importance dans la capitale après la Bal du maire — lui donnait une raison de plus pour revenir à Québec.