(Columbus) Les Blue Jackets de Columbus ont consenti une prolongation de contrat de quatre ans et 34,8 millions US à l’attaquant Patrik Laine, a annoncé le directeur général et gouverneur adjoint de l’équipe Jarmo Kekalainen par voie de communiqué vendredi.

La Presse Canadienne

L’entente, qui accaparera 8,7 millions annuellement sur la masse salariale des Jackets, arrivera à échéance à la conclusion de la saison 2025-26.

Laine, qui est âgé de 24 ans, a inscrit 26 buts et récolté 30 mentions d’aide en 56 matchs la saison dernière avec les Blue Jackets.

Le Finlandais totalise 176 buts et 151 mentions d’assistance en 407 matchs en carrière dans la LNH avec les Blue Jackets et les Jets de Winnipeg.

« L’une de nos priorités cet été consistait à offrir une prolongation de contrat à Patrik Laine, a déclaré Kekalainen par voie de communiqué. C’est un joueur spécial, un buteur exceptionnel dans la Ligue nationale de hockey, et il correspond exactement à ce que nous recherchions dans cette équipe. »

Le joueur de six pieds cinq pouces et 216 livres a été acquis des Jets le 23 janvier 2021. Il avait été sélectionné au deuxième rang du repêchage de la LNH en 2016 par les Jets, derrière Auston Matthews.