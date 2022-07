Coup de tonnerre tardif dans la LNH. Matthew Tkachuk a été échangé aux Panthers de la Floride contre l’attaquant étoile Jonathan Huberdeau.

La Presse

Tkachuk s’est immédiatement entendu sur les termes d’un contrat de huit ans et 76 millions avec les Panthers.

Les Flames reçoivent aussi l'excellent défenseur MacKenzie Weegar, l'espoir Cole Schwindt et un choix de premier tour en 2025. Les Panthers ont aussi acquis un choix conditionnel de quatrième ronde dans l’échange.

« Matthew est un joueur tenace, robuste, qui possède un talent unique, a dit le DG des Panthers Bill Zito. Il est un joueur offensif d'élite et il est devenu l'un des jeunes joueurs les plus complets et dynamiques de la LNH. Nous sommes heureux d'ajouter un talent générationnel à notre formation. »

C'est donc la fin de la saga Tkachuk, qui avait fait savoir aux Flames qu'il refusait de s'entendre à long terme avec eux. Il avait par la suite transmis une liste d'équipes auxquelles il accepterait d'être échangé. C'est aussi un baume sur une saison morte qui s'annonçait misérable à Calgary après le départ de l'autre vedette de l'équipe, Johnny Gaudreau, pour les Blue Jackets de Columbus. Bref, les Flames ont réussi un coup de maître pour tirer le meilleur d'une mauvaise situation.

Clairement, le DG des Panthers Bill Zito voit en Tkachuk un joueur au style et au talent à peu près inégalés dans la LNH, et sur qui il veut contruire l'avenir de l'équipe. Ce n'est après tout pas innocent d'utiliser l'expression « talent générationnel ». En Tkachuk, les Panthers vont chercher un attaquant étoile auteur de 42 buts et 104 points la saison dernière, c'est vrai, mais aussi qui frappe comme un train ses adversaires. Son différentiel de +57 en fait un premier de classe à ce chapitre. Un prototype presque parfait, à seulement 24 ans.

Reste que le prix à payer est spectaculaire. En Huberdeau, la formation floridienne détenait l'un des meilleurs fabricants de jeux de la LNH, avec pour preuve sa saison de 30 buts et 115 points, le deuxième total du circuit. Le Québécois détenait également une dernière année à son contrat, au coût modique de 5,9 millions. Il devenait toutefois évidemment qu'il passerait à la caisse plus tôt que tard.

Les Flames ont réalisé une superbe opération en ajoutant aussi Weegar, peut-être le meilleur défenseur des Panthers, qui revenait d'une saison de 8 buts et 44 points. Dans son cas aussi, après une dernière saison de contrat à 3,25 millions, il était promis à un avenir rempli de dollars.

Il faudra maintenant avoir à l'oeil les prochaines décisions financières des Panthers. Le site spécialisé CapFriendly les place à plus de 3 millions au-dessus du plafond salarial. Zito devra aussi trouver un moyen de naviguer dans une structure où 37 millions sous le plafond serviront à payer seulement quatre joueurs (Tkachuk, Aaron Ekblad, Sergei Bobrovsky, Aleksander Barkov) pour au moins les trois prochaines années. Il aura au moins réglé l'enjeu des contrats faramineux qu'il aurait dû offrir à Huberdeau et Weegar.

Pour les Flames, ils ont certainement la lattitude pour offrir la lune à Huberdeau et, ou, à Weegar avant qu'ils deviennent joueurs autonomes. Trouver le moyen d'offrir un contrat aux deux joueurs serait un coup de circuit qui pourrait en faire, malgré tout, les grands gagnants de la transaction.