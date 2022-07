(Pittsburgh) Les Penguins de Pittsburgh ont offert une prolongation de contrat de deux saisons et 6,4 millions US à l’attaquant finlandais Kasperi Kapanen, a annoncé le directeur général Ron Hextall jeudi.

La Presse Canadienne

Le hockeyeur de six pieds, un pouce et 194 livres a inscrit 11 buts et récolté 21 mentions d’aide en 79 rencontres la saison dernière avec les Penguins. Il a ainsi surpassé la barre des 30 points pour une quatrième saison d’affilée, établissant au passage des sommets personnels au chapitre des matchs joués, des points en avantage numérique (5) et des mises en échec (110).

Le joueur âgé de 25 ans fut le premier choix, 22e au total, des Penguins lors du repêchage de la LNH en 2014, avant d’être échangé aux Maple Leafs de Toronto en retour de Phil Kessel. Les Penguins l’ont rapatrié le 20 août 2020.

Kapanen totalise 63 buts et 89 mentions d’assistance en 321 matchs de saison régulière en carrière avec les Penguins et les Maple Leafs. Il a aussi amassé 13 points (5-8) en 38 matchs éliminatoires.