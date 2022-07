L’un des huit joueurs de hockey d’Équipe Canada junior qui aurait été impliqué dans un viol collectif en 2018 a contacté la présumée victime dès le lendemain des évènements, rapporte le Globe and Mail, mardi.

Émilie Bilodeau La Presse

Le joueur a d’abord demandé à la jeune femme, dans un texto, si elle avait contacté la police. Cette dernière a répondu qu’elle avait parlé de sa soirée avec sa mère et que celle-ci avait pris l’initiative d’appeler les policiers contre sa volonté.

« Tu as dit que tu t’amusais », répond le joueur.

« J’étais vraiment ivre, je ne me sentais pas bien du tout après. Mais je n’essaie pas de causer des ennuis à qui que ce soit », enchaine-t-elle.

« J’étais d’accord pour rentrer avec toi, mais tous les autres après, je ne m’y attendais pas. J’avais juste l’impression qu’on se moquait de moi et qu’on profitait de moi », poursuit-elle.

Le joueur de hockey veut que la jeune femme demande à sa mère de retirer la plainte. « Tu dois parler à ta mère maintenant pour clarifier les choses avec la police avant que ça n’aille trop loin. C’est une affaire sérieuse qu’elle déforme et qui pourrait avoir des impacts importants pour beaucoup de gens, y compris toi », écrit-il.

La femme s’excuse pour les problèmes qu’elle aurait déjà pu causer.

Dans les heures qui suivent, le joueur de hockey texte la jeune femme à quelques reprises pour s’assurer que sa mère a corrigé sa version des faits auprès des policiers. « Peux-tu s’il te plaît comprendre comment faire disparaître ça et contacter la police », demande le joueur.

En soirée, la jeune femme finit par répondre : « Je leur ai dit que je n’irais pas plus loin et que c’était une erreur. Vous devriez être corrects maintenant et j’espère que rien de plus n’en sortira. »

Cet échange de messages textes a été présenté au quotidien Globe and Mail par les avocats de sept membres anonymes de l’équipe canadienne de hockey junior de 2018. Ceux-ci ont également montré deux vidéos qui ont été filmées dans la nuit du 19 juin 2018 dans l’hôtel de London en Ontario où l’équipe sportive se trouvait. Les enregistrements de 6 et 12 secondes montrent que la jeune femme semble consentir au déroulement de la soirée.

« Tu es d’accord avec ça ? », demande une voix masculine non identifiée. « Je suis d’accord avec ça », répond la femme.

Les avocats des sept joueurs ont voulu démontrer que les actes sexuels étaient consentis et que la plaignante n’était pas craintive, intimidée ou en état d’ébriété, comme elle l’a affirmé. L’avocate de la présumée victime n’a pas commenté l’article puisque des enquêtes sont en cours, a-t-elle dit.

Hockey Canada est au cœur d’un scandale pour avoir tenté d’étouffer le prétendu viol collectif. L’organisation a fait face à une poursuite de plusieurs millions de dollars qui a été réglée à l’amiable, en mai dernier. Le montant de l’entente n’a jamais été divulgué.

L’affaire fait l’objet d’une enquête par Hockey Canada, la Ligue nationale de hockey et le Parlement.