Le scandale qui secoue Hockey Canada continue de défrayer les manchettes. L'organisme a annoncé rouvrir l'enquête sur le viol collectif impliquant des joueurs de l'équipe nationale junior en 2018. Pour mieux comprendre ce qu'il en retourne, voici un retour sur les événements.

La fédération nationale du sport, qui est sous le feu des critiques depuis des semaines, a fait une série d’annonces dans une lettre ouverte adressée aux Canadiens et publiée jeudi matin. Elle relance notamment l’enquête concernant les allégations d’agression sexuelle impliquant des membres de l’équipe nationale junior de 2018. L’enquête sera de nouveau menée par un tiers indépendant.

Et si les hockeyeurs avaient fait entrer un homme dans leur chambre d’hôtel pour le tabasser à tour de rôle ? Aurait-on gardé le secret comme ça ?

Hockey Canada contrit, puis de nouvelles audiences en juillet

Au lendemain du gel du financement de Hockey Canada par le gouvernement fédéral, la fédération nationale de hockey a indiqué qu’elle avait bien compris le message. Quelques heures plus tard, on apprenait que de nouvelles invitations à comparaître devant le comité parlementaire du Patrimoine étaient à l’horaire les 26 et 27 juillet.