Les Remparts de Québec ont réalisé un grand coup, ce mercredi, en cette journée d’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale hockey, en rapatriant l’un des visages les plus marquants de l’histoire de la deuxième génération du club. Les Diables rouges viennent de confirmer l’embauche de Simon Gagné, fort d’une belle carrière de 822 matchs dans la LNH, comme entraîneur adjoint de Patrick Roy en vue de la prochaine saison.

MIKAËL LALANCETTE Le Soleil

Champion de la Coupe Stanley en 2012, l’ancien joueur de centre des Remparts a vu son chandail numéro 12 être retiré par l’organisation québécoise en septembre 2001, un an après son départ pour Philaldelphie, l’équipe qui l’a repêché dans la LNH. En plus des Flyers, Gagné a inscrit 291 buts et 310 aides dans l’uniforme du Lightning de Tampa Bay, des Kings de Los Angeles et des Bruins de Boston.