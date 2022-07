(Québec) Simon Gagné est de retour avec l’équipe de la LHJMQ dans la Vieille capitale.

La Presse Canadienne

Il s’est joint aux Remparts de Québec en tant qu’entraîneur adjoint et conseiller au directeur général de l’organisation, a annoncé Patrick Roy par voie de communiqué mercredi matin.

Gagné, qui n’a aucune expérience derrière un banc dans la LHJMQ, effectuera donc un retour avec les Remparts, après avoir porté leur uniforme de 1997 à 1999. Ces dernières années, il a dirigé son fils Matthew, notamment en 2020 chez les As de Québec, une équipe M13 AAA relève.

« Depuis quelques années déjà, je me suis impliqué dans le hockey mineur de la région de Québec à différents niveaux et lorsque Patrick m’a contacté, j’ai pris le temps de discuter avec lui et de réfléchir à son offre, a d’abord mentionné Gagné. J’ai rapidement constaté qu’il s’agissait d’une opportunité exceptionnelle qui se présentait à moi, et je suis très excité à l’idée de relever ce nouveau défi avec les Remparts de Québec, là où tout a commencé pour moi en 1997. »

L’ex-hockeyeur originaire de Québec a totalisé 80 buts et 109 passes à ses deux saisons avec les Remparts, et il a terminé au premier rang des compteurs de l’équipe en 1998-1999 grâce à une production de 50 buts et 70 passes.

Le Québécois a ensuite été sélectionné au premier rang du repêchage de la LNH par les Flyers de Philadelphie en 1998. Il a connu une carrière de 14 saisons dans le circuit Bettman avec les Flyers, le Lightning de Tampa Bay, les Kings de Los Angeles et les Bruins de Boston, soulevant au passage la coupe Stanley avec la formation californienne en 2012.

« Il pourra partager son expérience auprès des jeunes joueurs de notre organisation, et il s’agira pour eux d’une belle opportunité de pouvoir le côtoyer dans leur quotidien », a déclaré Roy.

D’autre part, Roy a confirmé que tous les membres du personnel hockey de l’équipe, soit Christian Vermette (dépisteur en chef et adjoint au directeur général), Benoit Desrosiers (entraîneur adjoint), David Rodrigue (coordonnateur vidéo), Pascal Lizotte (entraîneur des gardiens de but), Steve Bélanger (thérapeute du sport agréé) et Stéphane Savard (gérant de l’équipe) seront tous de retour avec l’équipe pour les trois prochaines années.