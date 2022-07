Mikhail Sergachev, Anthony Cirelli et Erik Cernak s’entendent-ils comme larrons en foire ? On leur espère. Ces trois joueurs viennent de signer des contrats de huit ans avec le Lightning de Tampa Bay.

Ça en fait, des matchs et des voyages entre ces trois mêmes hommes lors des prochaines années, ça. La beauté de la chose, c’est qu’ensemble, le succès ne s’est pas fait rare. Comme en témoignent ces trois apparitions consécutives en finales de la Coupe Stanley, et les deux bagues qui en ont résulté.

Pour les trois joueurs, il s’agit de prolongations de contrat.

Sergachev, repêché par le Canadien, allait déjà recevoir 4,8 millions en 2022-2023. Mais le voilà qui recevra 8,5 millions par année de 2023 à 2031.

Le Russe est rapidement devenu un pilier défensif à Tampa après son échange contre Jonathan Drouin par le Tricolore. En 358 matchs avec le Lightning, il a marqué 36 buts et obtenu 174 points.

Son parcours en séries est tout aussi reluisant : 92 matchs en 5 ans, au cours desquels il a marqué 30 points. Autant en saison régulière que pendant la danse du printemps, il affiche des différentiels de buts positifs.

Cirelli recevra 2,95 millions la saison prochaine, en vertu de son précédent contrat. Par la suite, le Lightning lui versera annuellement 6,25 millions pendant huit ans.

Le joueur de centre ontarien a connu une de ses bonnes saisons offensives la saison dernière, avec 43 points en 76 matchs. En séries, il a obtenu 8 points en 23 rencontres.

Il avait été repêché en troisième ronde lors de l’encan de 2015, un an après Sergachev.

Mais la même année qu’Erik Cernak, qui avait été sélectionné en deuxième ronde. Le défenseur droitier a lui aussi signé un pacte de huit saisons, qui lui vaudra 5,2 millions annuellement jusqu’en 2031.

Le Slovaque a obtenu 13 points en 55 matchs la saison dernière, avant d’en obtenir seulement 2 en 23 rencontres de séries.

Namestikov et Cole aussi

Quelques minutes plus tard, le Lightning annonçait les signatures de contrat d’une année seulement pour deux autres joueurs.

On a annoncé le retour de Vladislav Namestnikov avec l’équipe, lui qui avait été repêché par Tampa en 2011 et qui y avait joué jusqu’en 2018. Il a signé un contrat d’un an d’une valeur de 2,5 millions. Namestnikov jouait jusqu’à l’an dernier avec les Stars.

Juste avant, le Lightning avait indiqué s’être entendu avec le défenseur Ian Cole. Celui qui a joué la dernière saison avec les Hurricanes a signé un pacte d’une saison, d’une valeur de 3 millions de dollars.