PHOTO JEFF ROBERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Max Pacioretty serait désormais un membre des Hurricanes de la Caroline.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Selon ce que rapporte le journaliste de TSN Darren Dreger, les Golden Knights de Vegas auraient échangé Pacioretty et Dylan Coghlan en Caroline en retour de considérations futures.

Aucun salaire n’est retenu dans l’échange. Les Golden Knights n’avaient pas le choix de procéder à un tel mouvement pour respecter le plafond salarial.

Il reste un an au contrat de quatre ans et 28 millions de Pacioretty (salaire annuel de 7 millions), qui a inscrit 19 buts et 18 mentions d’aide en 39 matchs la saison dernière.

Rappelons que les Golden Knights avaient fait son acquisition du Canadien en 2018, en retour de Nick Suzuki, Tomas Tatar et un choix de deuxième tour. Quatre ans plus tard, ils doivent l’échanger pour… rien.