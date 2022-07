Kent Hughes est demeuré plutôt discret à l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Comme première prise de sa carrière lors de cette journée toujours mouvementée, il s’est entendu avec le défenseur Madison Bowey sur un contrat d’un an à deux volets.

Guillaume Lefrançois La Presse

Rick Dhaliwal, de The Athletic à Vancouver, a été le premier à rapporter la nouvelle. Le Canadien l’a depuis confirmé, en plus d’ajouter la mise sous contrat, pour un an à deux volets, des attaquants Anthony Richard et Mitchell Stephens.

Bowey, 27 ans, a passé la majorité de la dernière saison dans la Ligue américaine, et pourrait donc donner un coup de pouce au Rocket de Laval. L’ancien choix de 2e tour (53e au total) des Capitals en 2013 a inscrit 8 buts et 20 passes en 53 matchs avec les Canucks d’Abbotsford. Il a aussi disputé deux matchs avec le grand club à Vancouver.

Le Manitobain n’a pas joué de façon permanente dans la LNH depuis la campagne 2019-2020, quand il avait disputé 53 matchs avec les Red Wings, amassant 17 points (3 buts, 14 passes).

Le Rocket aura besoin d’expérience à la ligne bleue, après avoir perdu le vétéran Xavier Ouellet sur le marché des joueurs autonomes mercredi.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Madison Bowey

Richard, un joueur de centre de 25 ans, a disputé 71 matchs dans la Ligue américaine avec le Crunch de Syracuse et les Admirals de Milwaukee la saison dernière. Il a inscrit 17 buts et 21 aides. Le natif de Trois-Rivières a pris part à deux matchs en carrière dans la LNH avec les Predators de Nashville.

Stephens a quant à lui joué 27 matchs avec les Red Wings en 2021-2022, où il a récolté six aides. L’Ontarien a disputé 72 matchs en carrière dans la LNH avec le Lightning de Tampa Bay et les Red Wings.