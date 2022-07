Un an de plus pour Belzile, Teasdale et Schnarr

Le Canadien a choisi de retenir trois membres importants de l’aventure du Rocket de Laval cette saison.

Richard Labbé La Presse

Ainsi, le club montréalais a confirmé mercredi matin le retour des attaquants Alex Belzile, Joël Teasdale et Nate Schnarr, qui obtiennent tous un nouveau contrat d’une saison à deux volets pour 2022-23.

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Joël Teasdale

Les trois joueurs ont tous été des meneurs de jeu lors du printemps de 2022 avec le Rocket, permettant au club de Laval de se rendre à une seule victoire de la finale.

Belzile, 30 ans, avait récolté 10 buts et 12 aides en 32 matchs avec le Rocket en saison, mais ce sont surtout ses cinq buts (et quatre aides) en 15 matchs des séries qui ont attiré l’attention.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Nate Schnarr

Teasdale, 23 ans, a récolté 15 buts et 13 aides pour un total de 28 points en 44 matchs avec le Rocket de Laval la saison dernière, en plus d’ajouter un but et une aide en 15 matchs éliminatoires.

Du côté de Schnarr, lui aussi 23 ans, c’est sa récolte de 17 buts et 19 aides en 63 matchs (avec le Rocket de Laval et les Comets d’Utica) qui a de toute évidence convaincu la direction montréalaise de le ramener à la Place Bell. Il avait de plus ajouté deux buts et deux aides en 11 matchs des séries.