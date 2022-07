C’était Noël pour les amateurs de hockey, mercredi, alors que le marché des joueurs autonomes s’ouvrait dans la LNH. Si la journée s’est avérée plutôt tranquille à Montréal, elle a été passablement occupée ailleurs dans le circuit Bettman. Regard sur les principales signatures.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Les Sénateurs d’Ottawa seront à prendre au sérieux la saison prochaine. Après avoir acquis Alex DeBrincat la semaine dernière et le gardien Cam Talbot mardi, le directeur général Pierre Dorion a mis la main sur un des plus gros noms à l’attaque en Claude Giroux, mercredi.

Le Franco-Ontarien de 34 ans a signé une entente de 3 ans et 19,5 millions de dollars (moyenne annuelle de 6,5 millions). Giroux a totalisé 65 points en 75 matchs chez les Flyers de Philadelphie et les Panthers de la Floride la saison dernière, ajoutant 8 points en 10 rencontres de séries éliminatoires.

Il s’agit en quelque sorte d’un retour au bercail pour lui, qui a joué son hockey junior chez les Olympiques de Gatineau, où il a cartonné. Il est originaire du hameau francophone de Hearst, dans le Nord de l’Ontario.

L’attaquant a admis en entrevue à TSN que les transactions de Dorion au cours des derniers jours « n’ont pas nui, c’est certain, mais la chance de jouer à la maison était très excitante ».

« J’aime le caractère de cette équipe et je pense juste que je vais bien cadrer là-dedans », a-t-il ajouté en précisant qu’il n’aurait pas signé avec les Sénateurs s’il ne croyait pas en leurs chances de remporter la coupe Stanley. Giroux, qui en sera à sa 17e saison dans le circuit Bettman, n’a pas encore soulevé le gros trophée.

Gaudreau à Columbus

PHOTO CHRIS O’MEARA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Johnny Gaudreau (13)

Tout le monde se demandait où Johnny Gaudreau, troisième meilleur marqueur du circuit Bettman en 2021-2022, poursuivrait sa carrière. L’attaquant de 28 ans, qui a passé les huit dernières saisons avec les Flames de Calgary, avait décidé mardi de tester le marché des joueurs autonomes pour des raisons familiales.

C’est finalement avec les Blue Jackets de Columbus qu’il s’est entendu, mercredi soir, pour sept ans et 68,25 millions (9,75 millions annuellement).

« Johnny Gaudreau est une superstar dans la LNH et nous ne pourrions pas être plus heureux de l’accueillir dans la famille des Blue Jackets, a commenté le DG Jarmo Kekaleinen. C’est un joueur d’élite avec beaucoup de caractère qui rend les joueurs autour de lui meilleurs. »

La valse des gardiens

Il y a aussi eu du mouvement chez les gardiens de but. Particulièrement à Washington et Toronto.

PHOTO FRANK GUNN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jack Campbell

Jack Campbell, dont la carrière a repris vie à Toronto en 2019, a signé un contrat de 5 ans et 25 millions avec les Oilers d’Edmonton. Pour le remplacer, les Maple Leafs ont mis le grapin sur Ilya Samsonov, à qui les Capitals n’avaient pas soumis d’offre qualificative. Il a accepté une entente d’un an et 1,8 millions. Pourra-t-il mener la formation torontoise plus loin que le premier tour des séries ? Seul l’avenir le dira.

De leur côté, les Capitals, qui avaient échangé Vitek Vanecek aux Devils du New Jersey la semaine dernière, se retrouvaient soudainement avec peu d’expérience devant le filet — le Québécois Zachary Fucale, qui totalise quatre rencontres dans le grand club, étant le suivant sur la liste.

Mais le directeur général Brian MacLellan a rapidement réglé le problème en faisant d’abord l’acquisition de Darcy Kuemper, qui vient de remporter les grands honneurs avec l’Avalanche du Colorado. Il a signé un contrat de 5 ans et 26 millions.

« C’est un groupe de vétérans qui sait comment gagner. C’est ce que je recherchais », a commenté Kuemper en visioconférence, mercredi.

MacLellan a ensuite bouclé une entente de trois ans et 3,3 millions à l’ancien du Tricolore Charlie Lindgren. Ce qui, de toute évidence, fait toujours de Fucale le troisième gardien à Washington.

Grosse journée à Detroit

Le directeur général des Red Wings de Detroit, Steve Yzerman, qui a fait le plein de vétérans mercredi.

PHOTO JEFF ROBERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS David Perron

Yzerman a d’abord offert un contrat de 2 ans et 9,5 millions à l’attaquant québécois David Perron, avant de s’entendre avec le défenseur Ben Chiarot pour 4 ans et 19 millions. Ce n’est pas tout ; Andrew Copp a aussi accepté une entente avec les Red Wings. Celles-ci se chiffre à 5 ans et 28 millions.

Il s’agira d’une sixième équipe pour Perron depuis le début de sa carrière en 2007. Le joueur de 34 ans a amassé 57 points en 67 rencontres la saison dernière.

Quant à Chiarot, ce sera une troisième équipe en moins d’un an. Le défenseur de 31 ans a entamé la saison dernière avec le Canadien, avant d’être échangé aux Panthers de la Floride quelques jours avant la date limite des transactions.

Les Wings ont aussi offert un contrat de deux saisons, d’une valeur annuelle de 2,5 millions, à Dominik Kubalik. Ce dernier, malgré une saison de 32 points en 78 matchs avec les Blackhawks de Chicago, n’avait pas reçu d’offre qualificative.

Lehkonen au Colorado pour y rester

Quand on joue avec une équipe championne, pourquoi ne pas faire durer le plaisir ? Artturi Lehkonen s’est entendu pour 5 ans avec l’Avalanche du Colorado. Il gagnera en moyenne 4,5 millions de dollars par année jusqu’en 2027.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Artturi Lehkonen a remporté la Coupe Stanley avec l’Avalanche.

L’ancien du Canadien, échangé à la date limite des transactions, a très bien fait en séries, récoltant 14 points, dont 8 buts.

« Artturi s’est bien intégré à notre équipe et il a joué un rôle essentiel dans notre route vers le titre », a dit le DG de l’Avalanche, Chris MacFarland.

Quelques joueurs qui avaient encore une année à compléter à leur contrat sont aussi passés à la banque, mercredi. À Tampa Bay, Mikhail Sergachev, Anthony Cirelli et Erik Cernak ont tous accepté de prolonger leur entente pour huit saisons. Même chose pour Robert Thomas chez les Blues de St-Louis.

Plusieurs joueurs n’ont pas encore trouvé preneur sur le marché. C’est le cas notamment de John Klingberg, Nazem Kadri et P. K. Subban.

Avec la collaboration de Jean-François Téotonio et Guillaume Lefrançois, La Presse