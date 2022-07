La Fédération première de hockey (PHF) a annoncé mardi matin la création d’une franchise professionnelle de hockey féminin à Montréal, qui sera intégrée dès la saison 2022-2023.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

La nouvelle franchise, la septième du circuit, sera présidée par Kevin Raphaël, dont l’implication dans le hockey féminin est bien connue. Il sera accompagné d’Emmanuel Anderson à titre de vice-président.

Une entente de deux ans a par ailleurs été signée avec le Centre de haute performance 21.02, le seul centre reconnu pour les athlètes féminines au Canada, qui est mené par Danièle Sauvageau. Il servira de centre d’entraînement principal pour la nouvelle organisation, fait-on savoir par voie de communiqué.

Les matchs auront toutefois lieu dans différentes communautés à travers le Québec « afin d’aider à rehausser le profil de la PHF et à présenter le hockey féminin professionnel à un plus grand public », indique-t-on.

« La ville de Montréal et la province de Québec ont une riche histoire de hockey dont la PHF est fière de faire officiellement partie, affirme la commissaire, Reagan Carey. La fierté communautaire, la passion pour le jeu et le leadership de Danièle, Kevin et Emmanuel offrent un tiercé gagnant en matière de hockey, d’affaires et d’expérience promotionnelle qui aura un impact immédiat et durable. »

Mme Carey ajoute que l’introduction d’une équipe montréalaise « aidera à construire un avenir solide et durable, une étape à la fois ». Rappelons que la Ligue est boudée par les meilleures joueuses du monde depuis quelques années en raison d’un modèle d’affaires jugé insatisfaisant. Les faibles standards en matière de salaires et de conditions de travail sont au nombre de leurs griefs.

Le nom et le logo de la nouvelle franchise seront dévoilés dans les prochaines semaines, tout comme le personnel d’entraîneurs et l’alignement. La signature de joueuses est d’ailleurs commencée.

« Nous sommes impatients de bâtir une équipe avec de solides partenariats communautaires et des athlètes talentueuses qui sont prêtes à faire une réelle différence sur et hors glace. Ce n’est que le début de ce qui va être une saison très spéciale pour tout le monde », mentionne le président, Kevin Raphaël.

Rappelons que la PHF, créée en 2015, compte déjà six équipes. Celles-ci sont situées à Boston, Toronto, Monmouth Junction (New Jersey), St. Paul (Minnesota), Danbury (Connecticut) et Buffalo. La Fédération avait annoncé en janvier dernier qu’une équipe verrait le jour à Montréal, mais que les détails seraient dévoilés « à une date ultérieure ». Voilà qui est fait.

Le calendrier de la saison régulière 2022-23 n’est pas encore connu.