Il y avait du monde à la messe pour assister aux premières foulées de Juraj Slafkovsky à Brossard en tant que membre de l’équipe.

Guillaume Lefrançois La Presse

Il y avait foule autour des baies vitrées, le Tricolore renouant avec le camp de développement après deux ans d’annulation.

Mais il y avait foule également sur la patinoire. Pas tant les joueurs, même que ça tombait comme des mouches à un certain point. C’était plutôt le nombre d’entraîneurs qui attirait l’attention. Ils étaient 13 (!), de Marie-Philip Poulin à Vincent Lecavalier en passant par Adam Douglas, un type qui a toujours l’air d’avoir bu trois Monster quand on le voit donner des ordres sur la patinoire.

Treize entraîneurs, « c’était assez intéressant », de dire pudiquement l’attaquant Sean Farrell.

Des fleurs

La plupart des gens sur place voyaient Slafkovsky à l’œuvre, en personne, pour la toute première fois, mais pas Farrell. Le petit attaquant a non seulement déjà vu Slafkovsky en chair et en os, il l’a même affronté. C’était le 16 février, aux Jeux de Pékin, un duel entre la Slovaquie et les États-Unis au cours duquel l’Européen a inscrit un but.

« Tout le monde dans l’équipe était impressionné, s’est souvenu Farrell, en mêlée de presse après l’entraînement de lundi. Il joue avec une grille parce qu’il a 17 ans et il était probablement leur meilleur joueur. Il est gros, puissant, il peut tout faire. »

Ce qu’il faisait si bien ? « Sa façon de contrôler la rondelle. On avait plusieurs pros dans notre équipe et il leur volait la rondelle assez facilement. »

Comprendre par là que Farrell n’est pas tombé à la renverse quand le Tricolore a repêché Slafkovsky au premier rang, cinq mois plus tard.

C’est avec ce Slafkovsky que Farrell a renoué, lundi. Les deux joueurs, possiblement les deux meilleurs espoirs du CH à l’attaque, ont même fait quelques exercices de trois contre trois ensemble. Un de ces exercices s’est conclu sur un but de Slafkovsky, au terme d’une longue présence de Farrell en possession de rondelle.

https://twitter.com/KevinMVallee/status/1546535723163058177

Malgré ce but, le grand Slovaque n’était pas entièrement satisfait de sa journée. « J’étais fatigué un peu et j’avais du nouvel équipement. Mais ce ne sont pas des excuses. Je dois être meilleur », a-t-il statué.

Un contrat, mais pas de tournoi ?

Le camp se poursuivra jusqu’à mercredi. Slafkovsky a l’intention d’y décrocher un contrat. « J’ai le droit de signer un contrat à partir du 15 juillet, donc j’ai encore quatre jours », a-t-il souligné. (Note : en fait, il a le droit à compter du 13 juillet.)

Ce contrat devrait être une formalité. Avant Owen Power, qui est parti jouer un an au collège, les quatre premiers choix au total qui l’ont précédé (Alexis Lafrenière, Jack Hughes, Rasmus Dahlin et Nico Hischier) ont signé leur contrat en moyenne 16 jours après le repêchage.

Malgré cette allusion au contrat, Slafkovsky n’a pas l’air d’un gars qui se croit assuré d’un poste. Prenez cette réponse du numéro 60 au sujet de Cole Caufield, avec qui il a échangé des textos. Plusieurs les voient déjà former un trio à l’automne. « Il est déjà rendu, mais moi, je dois me battre pour ma place. Donc on verra », de lancer le charismatique Slovaque.

Entre Power (2021) et Erik Johnson (2006), tous les premiers choix au total ont fait le saut dans la LNH à l’automne ayant suivi leur repêchage.

Mais avant de penser à la prochaine saison, il y a le Mondial junior, qui aura lieu exceptionnellement en août. Sauf qu’à l’écouter annoncer son programme estival, il n’avait pas l’air d’un gars qui a inscrit cet évènement à son agenda. On devine que le Tricolore aura son mot à dire dans la décision.

Les objectifs de Farrell

Pendant que les projecteurs seront braqués sur Slafkovsky, Farrell, lui, poursuivra son développement dans la quiétude de l’Université Harvard.

Ce 124e choix en 2020 continue de progresser à un rythme inespéré, lui qui a amassé 28 points en 24 matchs la saison dernière. S’il n’avait pas raté le tiers des matchs en raison des JO et d’une blessure, il aurait terminé l’année au premier rang des compteurs de son équipe, à 20 ans.

Comme Slafkovsky, Farrell a lui aussi ses objectifs, mais ils sont plus lointains : « mener notre équipe au championnat de la ligue, au Beanpot [un tournoi à Boston] et lutter pour le championnat national », a-t-il énuméré.

S’il reste en santé, il pourrait aussi viser une sélection pour le trophée Hobey-Baker (meilleur joueur de la NCAA).

« Ça serait génial, a-t-il admis. Je serai entouré de très bons joueurs à Harvard et si on connaît une bonne saison, ce genre de truc va s’arranger tout seul. »