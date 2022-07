Jonathan Huberdeau n’a pas chômé depuis la fin de la saison. Après être devenu le meilleur pointeur québécois de la LNH depuis Mario Lemieux, il a remis un don personnel de 25 000 $ à la Fondation Cité de la Santé. Puis, lundi, avait lieu la première édition du Tournoi de golf Jonathan Huberdeau, toujours au profit de l’hôpital qui a sauvé sa mère à deux reprises.

Nicholas Richard La Presse

Le lien est fort entre la famille Huberdeau et la Cité de la santé de Laval. Sa mère y a été suivie pour deux cancers, puis les trois membres de la fratrie y sont nés. Il allait de soi pour l’attaquant des Panthers de la Floride qu’il devait s’impliquer dans une cause comme celle-ci, maintenant qu’il a une notoriété assez importante.

Les départs ont été vendus en quelques heures seulement. La rapidité avec laquelle les donateurs se sont inscrits a même un peu surpris le clan Huberdeau. Près de 250 invités étaient réunis au Club de golf Le Mirage, à Terrebonne, sur la Rive-Nord de Montréal.

« Cette journée est enfin arrivée », a souligné Huberdeau au milieu de sa séance photo. Entre 8 h et 10 h 30, le Jérômien a pris la pose avec tous les invités, sans exception, et sans répit.

« Ça s’est rempli vraiment vite et les gens sont vraiment généreux. Je suis content », a-t-il ajouté.

Golfer pour la cause

Comme un Huberdeau ne vient jamais seul, toute la famille était réunie pour soutenir Jonathan et la fondation. L’aîné de la famille, Sébastien, était heureux de voir son frère s’impliquer et offrir de son temps. Il a connu une saison d’enfer et il est d’avis qu’il était temps pour son cadet d’en tirer profit, pour les autres.

« Ça fait 10 ans qu’il joue dans la LNH et on n’a jamais autant parlé de lui. J’étais surpris qu’il y ait autant de personnes et en plus on a été obligés de limiter les inscriptions, sinon on aurait été trop de monde », a expliqué Sébastien Huberdeau.

Parents, grands-parents, oncles, tantes et amis étaient présents pour l’occasion. « Pour la famille et les amis, c’est juste du plaisir. Jo est impliqué, nous on fait juste jaser et jouer au golf », a-t-il précisé, à la blague.

Outre les membres de la famille et les donateurs, certaines célébrités ont aussi fait acte de présence. L’auteur-compositeur-interprète Louis-Jean Cormier, grand adepte de golf, s’est notamment joint à la fête.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Lundi avait lieu la première édition du Tournoi de golf Jonathan Huberdeau, toujours au profit de la Cité de la Santé qui a sauvé sa mère à deux reprises.

« Je joins l’utile à l’agréable… surtout beaucoup l’agréable pour être honnête », a-t-il expliqué en riant.

Il était accompagné de son fils, un joueur de hockey, mais surtout grand fan de Jonathan Huberdeau. « On trippe vraiment hockey, donc là on est comme un peu impressionnés ! »

Le chanteur a aussi un attachement particulier avec la Cité de la Santé, puisque c’est là que son fils est né, alors qu’il habitait à Laval. « Il y avait trop de planètes alignées pour dire non à l’invitation ».

Un travail de moines

Huberdeau était ravi de voir que l’évènement avait rejoint autant de gens. En bordure du chemin menant au club, des dizaines d’affiches à l’effigie du tournoi avaient été placées de chaque côté.

« Je vais souvent dans des tournois, mais quand c’est le tien, c’est différent, a dit Jonathan Huberdeau. Habituellement, ce n’est pas moi la tête d’affiche. Je fais mes petites affaires, mais là c’est cool d’être impliqué. Le comité d’organisation a vraiment fait du bon travail. Tout le monde travaille vraiment fort. Moi je ne fais pas grand-chose à part donner de mon temps et mon nom, mais mon but c’était de faire une différence, donc tant mieux si ça marche. »

Au-delà de sa popularité, le hockeyeur de 29 ans croit que la cause qu’il parraine rejoint de facto énormément de gens : « Tout le monde connait quelqu’un qui a eu le cancer. Donc tant mieux si on peut faire une différence et contribuer au développement de technologies pour aider les gens qui sont atteints du cancer. »

Profiter de sa notoriété

Même s’il a terminé au deuxième rang des pointeurs de la LNH la saison dernière et que son succès fait parler, Sébastien Huberdeau est fier que le public puisse découvrir de plus en plus la personnalité de son frère à l’extérieur de la patinoire : « Ça commence à ressortir de plus en plus. Je suis content qu’on parle plus que lui cette année, ça lui donne plus de visibilité. »

Louis-Jean Cormier était quant à lui très fier de rencontrer la fierté de Saint-Jérôme, un modèle important pour le hockey québécois : « C’est un grand joueur de hockey, tout le monde l’aime […]. C’est très impressionnant de voir un gars comme lui travailler aussi bien. On n’est pas peu fiers. »