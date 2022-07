Le Canadien a amorcé la deuxième journée de ce repêchage de la LNH en choisissant un joueur de centre.

Richard Labbé La Presse

Owen Beck, du club junior de Mississauga, a été l’heureux élu du Canadien en ce début de deuxième journée du repêchage de la LNH au Centre Bell.

Beck, 18 ans, a été sacré joueur étudiant de l’année dans la Ligue canadienne de hockey. Il était de plus classé comme 10e espoir nord-américain par la Centrale de recrutement du circuit.

Le Canadien en a donc fait le 33e choix de ce repêchage, au grand bonheur du jeune homme, qui avait hâte d’entendre son nom au micro.

« Ce fut un peu fâchant de ne pas être repêché lors du premier tour (jeudi soir), a-t-il admis vendredi matin au Centre Bell. Mais peu importe si ça allait arriver à la fin du premier tour ou au début du deuxième, c’est un bon feeling que d’être choisi ! »

En 68 rencontres avec les Steelheads la saison dernière, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario, Beck a récolté 21 buts et 30 aides pour un total de 51 points.

« C’est incroyable que d’être repêché par l’équipe qui présente le repêchage, a-t-il ajouté. Ce que j’ai appris la saison dernière, c’est de bien gérer mon temps entre le hockey et les études. Il faut savoir jongler avec tout ça, et ça m’a pris beaucoup de temps et de travail, mais je crois que la dernière saison m’a permis de bâtir quelque chose qui me sera utile pour le futur. »

Le Canadien a ensuite sélectionné le défenseur petit format Lane Hutson, au 62e rang. Hutson mesure cinq pieds huit pouces et pèse 158 livres, mais il a brillé au sein du programme de développement américain. Le natif de Chicago a récolté 63 points en 60 rencontres au cours du dernier hiver. Il s’est engagé à jouer à l’Université de Boston la saison prochaine.