Avec sa deuxième sélection du premier tour, au 26e rang, le Canadien a opté pour Filip Mesar.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Le Slovaque rejoint ainsi à Montréal son compatriote Juraj Slafovsky, repêché au tout premier rang par le Tricolore en début de soirée.

Mesar, un ailier droit, était classé au 20e rang des patineurs internationaux par la Centrale de recrutement de la LNH. Les différents connaisseurs le voyaient à peu près au rang auquel le Canadien a prononcé son nom. Bob MacKenzie, de TSN, lui prévoyait par exemple le 30e rang, et le site spécialisé Dobber, plus optimiste, le 20e rang.

L’attaquant de 5 pi 10 po et 174 livres, vient de disputer deux saisons complètes dans le championnat sénior slovaque. Il a récolté 14 et 16 points en 36 et 37 matchs, respectivement.