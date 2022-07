« Je me sens vraiment bien ! »

Richard Labbé La Presse

C’est en lançant cette phrase que Shane Wright a pris place sur le tabouret du petit podium, situé quelque part dans l’un des corridors du Centre Bell. Environ une heure auparavant, le Canadien avait dévoilé devant tout le monde son premier choix, le premier de ce repêchage, et ce n’est pas le nom de Wright qui avait été prononcé au micro.

Sur le coup, on a cru lire un brin de déception sur le visage du jeune homme. Mais là, à cet instant précis, derrière ce petit podium et avec sa casquette du Kraken de Seattle bien vissée sur la tête, son maillot sur le dos, Wright n’avait pas l’air déçu.

Au contraire.

« De toute évidence, on veut toujours être le tout premier choix, a-t-il commencé par dire. Bien sûr que j’aurais aimé être le premier. Mais je suis très content… »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Shane Wright a été repêché par le Kraken au quatrième rang.

Bien sûr que tout ça, cette petite dégringolade de l’échelon 1 à l’échelon 4, ce chandail que personne ne lui avait prédit, bien sûr que ça va lui servir de motivation.

Je vais assurément jouer avec l’énergie du gars qui veut prouver des choses, a-t-il ajouté. Je suis du genre à toujours vouloir me dépasser de toute façon, mais quand même, je pense que ça va s’ajouter à mes raisons de motivation ! Shane Wright

« Les équipes cherchent en premier à trouver des joueurs qui comblent un besoin. Le Canadien a fait une transaction pour obtenir un joueur de centre [Kirby Dach], alors je ne peux pas être déçu. […] Ç’a été leur décision, c’est hors de mon contrôle et ce n’est pas pour moi une source de déception. […] C’est sûr que je m’imaginais être le premier ici, en plus dans la ville du Canadien. Mais comme je disais, je vais m’en servir comme source de motivation. »

On est revenus à la charge, cinq fois plutôt qu’une : mais vraiment, tu n’es pas déçu ? Il a affiché le même sourire à chaque fois.

« Je ne peux pas être déçu, parce que je viens d’être repêché par une équipe de la LNH ! Alors ce n’est pas que j’ai été soulagé, ou rien de tel. Pour moi, c’est juste un honneur de pouvoir être choisi pour jouer dans cette ligue. Le Kraken a une bonne jeune équipe avec un bel avenir aussi. »

Cooley « heureux d’être un Coyote »

Juste à quelques pas de là, mais un peu plus à la droite, un autre espoir visé par le Canadien, le centre américain Logan Cooley, rayonnait avec son chandail des Coyotes de l’Arizona, un cadeau qu’il venait d’obtenir en raison de sa sélection au troisième rang de ce repêchage.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Logan Cooley portant les couleurs des Coyotes de l’Arizona

« J’étais un peu nerveux au début quand la direction du Canadien est montée sur la scène pour annoncer son choix, a-t-il observé. Mais je suis très heureux d’être un Coyote maintenant. »

Le deuxième choix, celui des Devils du New Jersey, a été un autre joueur slovaque, celui-là répondant au nom de Šimon Nemec, une bonne connaissance de Juraj Slafkovský, incidemment.

« Je suis content d’être repêché au deuxième rang juste après un gars que je connais bien, a-t-il expliqué. On a joué souvent ensemble depuis les rangs pee-wee, et plus tard au Championnat du monde. C’est une bonne journée pour le hockey slovaque. »

Et pendant que Slafkovský passait et repassait dans les corridors du Centre Bell, attendu qu’il était par toutes les stations de télé et toutes les stations de radio, les autres espoirs étaient tous un peu en retrait, à répondre eux aussi à des questions, beaucoup moins de questions.

Ce qui n’a pas eu l’air de déranger Shane Wright.

« C’est le genre de repêchage ou personne, vraiment, ne pouvait savoir ce qui allait se produire, a philosophé le jeune homme. Mais peu importe, parce que je ne pourrais pas être plus heureux… »