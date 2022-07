Nouveau contrat de six ans pour Kristopher Letang

C’est une bonne nouvelle pour les partisans des Penguins, c’en est une moins bonne pour ceux du Canadien. Le défenseur Kristopher Letang a signé une prolongation de contrat de six saisons avec les Penguins de Pittsburgh.

Simon-Olivier Lorange La Presse

« Un Penguin à vie ! », a écrit l’organisation sur Twitter en confirmant l’entente qui rapportera au Québécois un total de 36,6 millions de dollars, soit une moyenne de 6,1 millions par année.

Au cours des derniers jours, différents médias de Pittsburgh ont rapporté que Letang était à la recherche d’un salaire annuel plus élevé, et les Penguins, d’un contrat plus court. Les deux camps ont finalement trouvé un compromis.

Letang était sur le point de devenir joueur autonome sans compensation au cours des prochains jours. L’arrivée de son ancien agent Kent Hughes à la direction du Canadien avait laissé croire à plusieurs observateurs que le défenseur se rapprochait de Montréal.

Voilà toutefois que, à moins d’une transaction, il prendra sa retraite dans l’uniforme des Penguins, club qui l’a repêché au troisième tour en 2005.

Letang appartient à cette variété rare de défenseurs qui ne semblent pas vieillir. Il vient tout juste, à 35 ans, de rendre la meilleure récolte offensive de sa carrière, avec 68 points. À moins d’une blessure, il disputera la saison prochaine le 1000e match de sa carrière en saison. Après 941 rencontres, il cumule 650 points. Il a ajouté 90 points en 145 matchs de séries.

À Pittsburgh, son nom est indissociable de ceux de Sidney Crosby et d’Evgeni Malkin, avec qui il a remporté trois coupes Stanley, en 2009, 2016 et 2017. Malkin, toutefois, est sans contrat en vue de la saison prochaine.