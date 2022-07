Petit, et puis ?

« T’es trop petit. » Voilà une phrase que bien des joueurs de hockey ont déjà entendue. Nikolas Hurtubise veut prouver que « la grandeur, ça n’a pas rapport ». « Depuis que je suis jeune, c’est ça que je fais. Je suis sous-estimé, je prouve que je suis capable de faire le travail. »

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le cerbère de 5 pi 10 po et 161 lb a remporté la Coupe du Président avec les Tigres de Victoriaville l’an dernier, puis la Coupe Memorial avec les Sea Dogs de Saint John cette année.

Derrière ces conquêtes, il y a un gardien de but qui a toujours eu à se prouver. D’abord dans le hockey mineur.

« À ma première année pee-wee, je me suis fait dire que j’étais trop petit, alors qu’on mesure tous à peu près 3 pi 4 po ! », lance-t-il au bout du fil.

« Ça m’a pas mal suivi pendant ma vie au complet et je me le fais encore dire. »

Pour un jeune garçon de 12, 13 ou 14 ans qui ne pouvait rien y faire, c’était frustrant.

« C’est [une excuse] qui n’est pas difficile à dire pour un entraîneur. Je me comparais, je trouvais ça plate parce que, pour être honnête et réaliste, je ne pense pas que j’étais moins bon qu’un autre. J’ai passé deuxième assez souvent. »

Après que les Tigres de Victoriaville ont fait de lui leur choix de quatrième tour au repêchage de 2018, Hurtubise est retourné dans le midget AAA, comme la plupart des joueurs de 16 ans. Cette année-là, il a maintenu une moyenne de buts accordés de 2,88 et un taux d’arrêts de ,928 en 23 rencontres. Il espérait faire le saut dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) l’année suivante, en 2019-2020.

Mais les Tigres ont décidé de garder leur duo de gardiens de l’année précédente. Hurtubise a ainsi commencé la campagne dans le junior AAA, avec le Titan de Princeville.

Je voyais les autres gardiens de mon âge qui se faisaient une place, même si j’étais peut-être plus prêt qu’eux à jouer dans cette ligue-là. C’était plate, mais en même temps, les Tigres ont été vraiment corrects avec moi là-dedans [...] et je comprends la réalité du hockey junior. Nikolas Hurtubise

Coupe numéro un

Quand les Tigres ont échangé Tristan Côté-Cazenave aux Remparts de Québec aux Fêtes de 2019, Hurtubise a été intégré à l’équipe à temps plein. Il a cependant subi une blessure qui l’a tenu à l’écart du jeu pendant deux mois, si bien qu’il n’a disputé que 10 matchs au total avec la formation victoriavilloise avant que n’éclate la COVID-19, en mars.

Mais l’année suivante. Oh, l’année suivante... Hurtubise a maintenu un taux d’arrêts de ,908 en 16 matchs de séries pour mener les Tigres à leur première conquête de la Coupe du Président depuis 2002.

« Cette organisation-là au grand complet a cru en moi. Je l’ai beaucoup apprécié parce que c’est rare qu’une organisation qui y va pour la Coupe va faire confiance à un gars de 18 ans dans le net. »

En même temps, c’était l’occasion pour lui de montrer qu’il était « un des meilleurs de cette ligue-là ». Parce que lui le croyait.

« Je trouvais l’occasion vraiment le fun de le [prouver]. Et ç’a bien fini. [...] Ça passe mieux quand t’as gagné quelque chose autre que des statistiques. Ça m’a un peu amené la reconnaissance que je pense que j’aurais méritée plus tôt dans ma vie », soutient-il sans prétention.

En raison de la pandémie, le tournoi de la Coupe Memorial n’a pas eu lieu l’an dernier. Mais Hurtubise a trouvé une autre façon de mettre la main sur le gros trophée un an plus tard...

Coupe numéro deux

Les Sea Dogs, une équipe qui aspirait sérieusement aux grands honneurs, ont acquis Hurtubise en janvier dernier. C’était également l’équipe hôte de la Coupe Memorial. La formation des Maritimes n’a pas eu le parcours escompté en séries éliminatoires de la LHJMQ, s’inclinant dès le premier tour, alors qu’Hurtubise n’a été utilisé que dans un des cinq matchs.

Mais un mois plus tard, il gardait les buts pour les quatre matchs de la conquête de son équipe vers la Coupe Memorial, en plus d’être nommé dans l’équipe d’étoiles du tournoi.

PHOTO DARREN CALABRESE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Nikolas Hurtubise a été nommé dans l’équipe d’étoiles du tournoi de la Coupe Memorial.

« Je n’ai même pas joué dans les séries pour X raisons, mais [la Coupe Memorial] était une chance de montrer que peu importe ce qui arrive et peu importe le laps de temps que tu as entre deux défis, quand tu viens d’échouer quelque chose, tu peux te relever vite et accomplir quelque chose de grand rapidement. »

Dans la vie, les gagnants gagnent. Si tu penses que t’es un gagnant, tu trouves un moyen de gagner. J’étais content de l’avoir fait. Nikolas Hurtubise

Maintenant, le jeune homme de 20 ans espère en avoir fait assez pour obtenir au moins une invitation dans un camp de développement de la Ligue nationale de hockey (LNH) après le repêchage.

« Ce qui est difficile de mon côté, c’est ma shape. C’est ma réalité. Mais je fais mon possible pour essayer de montrer que la grandeur, ça n’a pas rapport. J’ai eu une belle vitrine, dans le sens où j’ai eu la chance d’aller jouer pour des équipes qui m’ont fait confiance. J’ai eu la chance de bien jouer sur des grosses scènes. »

« Je demande juste un camp de développement, pas un contrat », lance-t-il.

Parce qu’une fois que l’invitation est là, il ne reste qu’à se prouver. Et Hurtubise a l’habitude d’y arriver.

« Pour moi, être un peu sous-estimé, c’est plus motivant. Ça te donne un but à tous les matins, plus que de la pression. »