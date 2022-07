Une autre femme s’ajoute à la direction d’un club de la Ligue nationale, et pas la moindre : Manon Rhéaume.

Richard Labbé La Presse

L’ex-gardienne de but a été embauchée par les Kings de Los Angeles dans un rôle de consultante auprès des espoirs et aussi du département des opérations hockey de l’équipe de la Californie.

« Je suis enthousiaste à l’idée de me joindre aux Kings et j’ai hâte de travailler avec les jeunes joueurs, a-t-elle fait savoir dans un communiqué. Je vais me concentrer à leur offrir les outils et aussi à les diriger afin de faciliter leur transition, alors qu’ils vont essayer d’atteindre le but ultime de jouer dans la LNH. »

Rhéaume, 50 ans, va continuer de résider au Michigan, là où elle habite depuis plusieurs années déjà.

En 1998, elle avait gagné une médaille d’argent au tournoi de hockey féminin lors des Jeux de Nagano. C’est toutefois en 1992 qu’elle avait fait sa marque, en devenant la première femme à prendre part à un match de la LNH, un match du calendrier préparatoire avec le Lightning de Tampa Bay.

Elle s’est aussi signalée l’an dernier en participant, en tant que gardienne, au concours d’échappées dans le cadre du match des étoiles de la LNH.

Rhéaume avait déjà des liens avec les Kings. Elle avait notamment participé à un panel sur l’égalité des sexes avec la médaillée olympique Megan Bozek et la dépisteuse des Kings Blake Bolden dans le but de faire la promotion du hockey féminin dans le sud de la Californie.

« Manon est une excellente communicatrice qui amène une perspective unique et jouera un rôle important au sein de nos opérations hockey, a dit le directeur du personnel des joueurs Nelson Emerson. Elle a le talent requis pour combler les lacunes dans le développement des jeunes. Elle aura le mandat d’inclure et de maintenir un bon niveau de compréhension et de responsabilisation pour nos joueurs lorsqu’ils travailleront avec notre personnel dédié au développement. »

Une vague d’embauches

Rhéaume fait partie de la récente vague d’embauches de femmes à des postes clés aux quatre coins du circuit Bettman.

La veille, les Devils du New Jersey ont fait de Kate Madigan leur première adjointe au directeur général, devenant ainsi la sixième femme à occuper un tel poste dans la LNH.

Outre Madigan, la Dre Hayley Wickenheiser a été promue dans un poste d’adjointe au directeur général chez les Maple Leafs de Toronto la semaine dernière, tout comme Meghan Hunter chez les Blackhawks de Chicago le mois dernier. Les Canucks de Vancouver ne sont pas en reste, avec deux femmes qui occupent des postes identiques — la Québécoise Émilie Castonguay et Cammi Granato.

Angela Gorgone fut la première à être nommée adjointe au directeur général, avec les Ducks d’Anaheim en 1996.

- Avec La Presse Canadienne