(Montréal) Nathan Gaucher s’imagine bien être le premier Québécois à entendre son nom être appelé au Centre Bell lors de la séance de repêchage de la LNH, jeudi. Et pourquoi ne pas l’entendre de la bouche d’un membre de la direction du Canadien de Montréal ?

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Gaucher, un centre des Remparts de Québec, était toutefois bien à l’aise avec tous les scénarios, à moins de 36 heures du début de l’évènement.

« Ce serait une très belle fierté, mais il y a d’autres très bons joueurs disponibles, a-t-il dit mercredi lorsqu’interrogé sur la possibilité d’être le premier Québécois sélectionné. Je souhaite la chance à tout le monde, mais j’aimerais ça. Ce serait un bel exploit. »

Et si c’était le Canadien qui jetait son dévolu sur le natif de Richelieu avec son deuxième choix de première ronde, acquis des Flames de Calgary ?

« Ça m’intrigue, a-t-il dit concernant les rumeurs à ce sujet. Il (le Canadien) est bien placé au 26e rang. S’il monte, il peut y avoir plusieurs échanges. Je ne sais pas à quel rang je vais être sélectionné et tout peut arriver. »

Gaucher est classé 16e meilleur patineur nord-américain disponible par la Centrale de recrutement de la LNH. Il se retrouve au 28e rang de la liste du spécialiste en hockey junior de RDS, Stéphane Leroux, et de celle assemblée par le réputé Bob McKenzie, de TSN. Il est toutefois exclu du top-32 de Craig Button, un autre spécialiste du réseau TSN.

Imposant physiquement à 6 pieds 3 pouces et 207 livres, Gaucher a amassé 31 buts et 26 aides en 66 rencontres avec les Remparts l’hiver dernier. Il a admis avoir connu des hauts et des bas, alors que les projecteurs étaient plus nombreux dans sa direction.

« Ç’a été une saison amusante. J’ai rencontré toutes les équipes et découvert leur culture, a raconté Gaucher. Je me suis amélioré en entrevue ! Ç’a été un parcours bénéfique. Mais oui, j’ai hâte que ce soit derrière moi. »

Gaucher a noté avoir gagné en maturité et en leadership au cours du dernier hiver. Il a vécu la déception d’une élimination contre les Cataractes de Shawinigan en demi-finales de la LHJMQ, alors que les Remparts visaient les grands honneurs. Il a bien l’intention de se reprendre l’hiver prochain, avec Patrick Roy de retour derrière le banc pour une autre saison.

« Bien sûr que je ne l’ai jamais vu jouer, mais j’en ai beaucoup entendu parlé, a-t-il dit au sujet de Roy, ajoutant qu’il n’avait jamais douté de son retour comme entraîneur des Remparts. Il a toujours des histoires à compter et ça nous donne la chair de poule dans le vestiaire. Il est passionné et c’est spécial d’apprendre de lui.

« Il m’a beaucoup aidé à gagner en maturité dans mon jeu, a ajouté Gaucher. Il met l’accent sur ce qui va nous aider au prochain niveau. J’ai beaucoup appris aussi au niveau de l’esprit critique. Patrick est quelqu’un d’assez direct et c’est bien comme ça. Après ça, c’est à nous de vivre avec ça. »

Grâce à sa maturité, Gaucher est donc bien à l’aise avec les prévisions selon lesquelles il pourrait devenir un bon centre de troisième trio dans la LNH.

« Ce serait exceptionnel de devenir un centre de troisième trio dans la LNH. Mais j’aimerais pousser et défier cette notion. J’aime quand l’entraîneur se fie à moi dans toutes les situations. Mais ce n’est pas vilain de me dire que je suis un futur troisième centre dans la LNH », a-t-il répondu.

Une première étape sera franchie jeudi ou vendredi, lors du repêchage. Gaucher sera prêt à mettre les bouchées doubles par la suite pour vivre un autre rêve en atteignant la LNH.