Les Canadiens de Montréal ont annoncé mercredi que Guy Carbonneau, Vincent Damphousse, Patrice Brisebois et Chris Nilan allaient désormais agir en tant qu’ambassadeurs pour l’organisation.

Nicholas Richard La Presse

Ces quatre anciens se joignent à Yvan Cournoyer et Réjean Houle qui occupaient déjà ce rôle.

Ces six ambassadeurs représenteront l’équipe aux matchs et dans différents évènements dans la grande région de Montréal.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DU CANADIEN DE MONTRÉAL Guy Carbonneau, Vincent Damphousse, Patrice Brisebois et Chris Nilan

Ils seront notamment présents lors du repêchage de la Ligue nationale qui aura lieu jeudi au Centre Bell.

Carbonneau a gagné la Coupe Stanley dans l’uniforme du Tricolore en 1986 et 1993. Il a aussi remporté le trophée Selke en 1988, 1989 et 1992, en plus d’avoir dirigé l’équipe de 2006 à 2009. Il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2019.

Damphousse, capitaine du CH de 1996 à 1999, et Brisebois étaient tous les deux membres de l’édition championne de 1993.

Pour sa part, Nilan, l’homme fort des Canadiens, a levé la Coupe Stanley en 1986.

« Nous sommes fiers d’ajouter Guy, Vincent, Patrice et Chris aux noms légendaires qui ont travaillé pour l’organisation à titre d’ambassadeurs après leur carrière de joueurs », a expliqué le propriétaire et président de l’équipe Geoff Molson.