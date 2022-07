Les Sharks de San José ont contribué à briser un autre plafond de verre dans la Ligue nationale de hockey, mardi. Ils ont nommé Mike Grier au poste de directeur général de l’équipe.

La Presse

L’ancien ailier de la LNH devient ainsi le premier noir à occuper ce poste dans l’histoire du circuit Bettman.

Grier succède à Doug Wilson, qui a quitté ses fonctions en avril dernier. Le DG y était depuis les 19 dernières saisons. Son adjoint Joe Will avait pris le relais depuis.

Mike Grier, né à Detroit, a joué pour les Oilers, les Capitals, les Sabres et les Sharks pendant sa carrière de 15 ans dans la LNH. Il a accumulé 162 buts et 383 points en 1060 matchs.

Le choix des Blues au repêchage de 1993 (219e au total) a récemment œuvré à titre d’adjoint aux entraîneurs-chefs des Devils John Hynes et Alain Nasreddine de 2018 à 2020, au New Jersey. Il a ensuite été nommé conseiller aux opérations hockey par les Rangers de New York en mai 2021. Il a aussi été dépisteur pour les Blackhawks entre 2014 et 2018.

Par ailleurs, son frère Chris Grier est DG des Dolphins de Miami, dans la NFL.