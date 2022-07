(Denver) Les festivités de la Coupe Stanley suivant le sacre de l’Avalanche de du Colorado se calment peu à peu. Il est maintenant l’heure de retourner au boulot et de préparer la défense du championnat.

Pat Graham Associated Press

La première décision de la direction de l’Avalanche — lors d’un été qui s’annonce chargé — a été de mettre sous contrat l’ailier expérimenté Andrew Cogliano pour une autre campagne, mardi.

Le Torontois de 35 ans a été un joueur de soutien important lors du premier titre de l’Avalanche depuis 2001.

La formation de Denver à encore plusieurs décisions importantes à prendre dans les prochains jours.

Un peu partout dans sa formation, l’Avalanche retrouve des joueurs autonomes sans restriction. Les attaquants Nazem Kadri, Andre Burakovsky et Valeri Nichushkin tout comme les défenseurs Josh Manson et Jack Johnson et le gardien Darcy Kuemper pourraient quitter le club cet été.

C’est sans compter les joueurs autonomes avec restrictions comme Artturi Lehkonen et Nicolas Aubé-Kubel.

« Les gars qui mènent la barque chaque soir sont encore ici et ils sont très déterminés », a confié Cogliano lors d’une visioconférence.

Le noyau de l’équipe, composé de Nathan MacKinnon, Cale Makar, Mikko Rantanen et le capitaine Gabriel Landeskog sont tous sous contrat pour l’an prochain. Makar, détenteur du trophée Norris — remis au meilleur défenseur de la LNH — a notamment été élu comme récipiendaire du trophée Conn-Smythe comme joueur le plus utile en séries éliminatoires.

« Nous en voulons plus. Surtout que maintenant nous avons goûté à la victoire, a noté Cogliano. Les gars que nous avons dans notre équipe sont déterminés, je crois qu’ils voudront encore une célébration comme celle-ci. C’est notre pierre d’assise pour la saison prochaine. »

Cogliano a été acquis par l’Avalanche à la date limite des transactions des Sharks de San Jose en retour d’un choix de cinquième tour en 2024.

S’illustrant avec plus que ses trois buts et trois aides en séries, Cogliano a démontré de la détermination en revenant d’une blessure à la main dont il a été victime lors de la finale de l’Association de l’Ouest contre les Oilers d’Edmonton.

Même s’il a subi une opération, il a été de retour dans la formation pour le deuxième duel de la finale de la Coupe Stanley. L’Avalanche a finalement triomphé en six matchs contre le Lightning de Tampa Bay.

Cogliano a prononcé un discours fort en émotions à l’hôtel de l’équipe avant la partie décisive pour rassembler les troupes. Les hommes de Jared Bednar ont perdu la cinquième rencontre à domicile et Cogliano voulait aider l’équipe à retrouver sa concentration.

« Ç’a été une nouvelle expérience pour plusieurs gars, d’entamer un match en pensant gagner la Coupe Stanley et de vraiment y croire, a admis Cogliano. J’ai senti que si je partageais ma pensée, nous pourrions tous accepter la situation et établir un plan de match pour le sixième affrontement — mais aussi de bien gérer nos émotions et notre état d’esprit.

« Je crois que nous l’avons exécuté à merveille. Tout ce dont on a parlé, ce à quoi nous nous sommes mis d’accord, cette soirée-là a été réalisé à 100 %. Je pense que c’est pourquoi nous avons probablement joué la meilleure partie de notre vie en termes d’exécution. »

C’est tout simplement la voix d’un vieux routier qui a éclairé la voie.

« Andrew a tellement joué un rôle primordial dans la conquête de la Coupe grâce à son leadership et son expérience, a lancé le directeur général de l’Avalanche, Joe Sakic. Il est un excellent coéquipier qui travaille aussi fort sur la glace qu’à l’extérieur. Il a été un bon exemple pour le reste du groupe. »

Avant de s’entraîner et d’être fin prêt pour la saison prochaine, Cogliano prendra un peu de repos à son chalet en Colombie-Britannique.