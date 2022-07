S’il fallait parier sans risquer de perdre sa chemise, on pourrait miser sur l’éventualité de voir le Canadien acquérir un autre choix dans le top quinze lors du repêchage de la LNH présenté au Centre Bell jeudi soir.

Mathias Brunet La Presse

Montréal voudra sans doute pimenter cet évènement présenté dans sa cour et c’est un coup éclat tout à fait réaliste compte tenu de l’état actuel des choses.

Le CH détient en effet des choix au 26e et 33e rang qui pourraient lui permettre de s’avancer entre le 12e et le 16e rang, ou il pourrait sacrifier Josh Anderson, 28 ans, en plus d’un choix, pour obtenir un deuxième choix de qualité en première ronde.

Anderson demeure un joueur de qualité et possède des qualités rares chez le Canadien, mais l’équipe risque de connaître quelques saisons difficiles pendant sa reconstruction et Anderson aura déjà atteint la trentaine lorsque la formation montréalaise pourra à nouveau aspirer aux honneurs. On ne sait toutefois pas si l’organisation tient à le garder à Montréal à tout prix ou pas.

Pour le reste, le suspense demeure entier. On ignore toujours quel joueur sera l’élu du Canadien au premier rang.

Le directeur général Kent Hughes s’adressera aux médias lundi à 14 heures en compagnie de son conseiller spécial et ancien client, Vincent Lecavalier.

Si la logique est respectée, et avec sa transparence habituelle, Hughes devrait alors nous dire que la décision finale n’est pas prise et qu’on passera aux choses sérieuses à compter de mardi, lorsque tous les recruteurs de l’équipe seront réunis.

C’est généralement la façon de procéder des organisations de la Ligue nationale. On peut déjà avoir une idée du choix, mais on se donne les derniers jours avant le repêchage pour débattre une dernière fois et s’assurer d’obtenir un consensus.

Et au risque de heurter la sensibilité des fans du jeune centre Shane Wright, il y a place au débat cette année. Il n’y a pas de Connor McDavid ou de Sidney Crosby parmi les espoirs disponibles en 2022.

Le centre Wright demeurait le premier choix consensuel depuis sa saison de 66 points dont 39 buts, en 58 matchs à seulement 15 ans, alors qu’il bénéficiait du statut de joueur exceptionnel.

Mais les perceptions ont changé ces derniers mois, entre autres en raison de grandes performances de l’ailier de puissance slovaque Juraj Slafkovsky, 6 pieds 4 pouces et 225 livres, aux Jeux olympiques et au Championnat mondial sur une patinoire de dimension nord-américaine, et de performances en demi-teinte de Wright dans les séries éliminatoires de la Ligue junior de l’Ontario.

Même le vénérable Bob McKenzie a surpris le milieu récemment en plaçant Slafkovsky au premier rang devant Wright, sur sa liste établie à la suite d’une consultation auprès des recruteurs de la LNH.

En repêchant Wright, Montréal se doterait d’un deuxième centre de qualité. Wright, un droitier de 6 pieds et 191 livres, n’a peut-être pas le potentiel offensif de Nick Suzuki, mais c’est un joueur bâti dans un moule semblable, responsable défensivement, cérébral, excellent leader, bon passeur.

Mais il ne possède pas le sens de l’anticipation du premier centre du CH et on peut souvent lui reprocher un manque d’intensité.

Ses détracteurs remarquent aussi qu’il a tendance à répéter les mêmes patrons de jeu et voudraient le voir exécuter ses jeux à un rythme plus rapide.

Il demeure néanmoins un choix plutôt sûr, au moins un deuxième centre discipliné et intelligent, et un joueur facile à diriger.

Slafkovsky a ses failles lui aussi. Son gabarit fait rêver, il possède un bon coup de patin pour un joueur aussi costaud, de belles habiletés avec la rondelle et de redoutables instincts de marqueur, mais il lui reste du travail à faire sur le plan de la compréhension du jeu lorsqu’il n’est pas en possession de la rondelle.

Sa faible production en Liiga cet hiver, 10 points seulement en 31 matchs, en laisse certains perplexes. Mais, argueront ses défenseurs, il jouait au sein d’un club ultra défensif, sur une patinoire à grande dimension, pas idéale pour un attaquant de puissance comme lui, et la direction du TPS Turku n’avait aucun intérêt à fournir à un jeune joueur étranger un temps d’utilisation favorable au détriment des vétérans et des joueurs ayant grandi au sein de son organisation. On a finalement consenti à l’utiliser davantage après les Jeux olympiques et il a marqué quatre buts à ses dix derniers matchs (un seul à ses 21 premières rencontres de saison régulière) et obtenu sept points en 18 matchs éliminatoires à 17 ans, au cinquième rang des compteurs de l’équipe.

Selon de nombreuses informations glanées ici et là ces derniers mois, Slafkovsky possède le plafond le plus élevé de tous les candidats, mais encore faudra-t-il qu’il puisse l’atteindre. Wright constitue un choix plus sûr, avec un plancher plus haut, mais un plafond plus bas. Il ne faudrait pas écarter totalement non plus le centre américain Logan Cooley, 36 points en 24 matchs au sein du programme de développement américain.

En acquérant un deuxième choix dans le top douze, Montréal pourrait se permettre d’opter pour l’ailier de puissance Slafkovsky et repêcher un centre de qualité par la suite, un Noah Östlund, Marco Kasper, Connor Geekie ou Cutter Gauthier, quoique la valeur de celui-ci a monté en flèche récemment.

Qui sait dans cinq, dix ans, quel sera le meilleur joueur de centre entre Wright, Östlund, Kasper, Geekie ou Gauthier ? Personne ne peut l’affirmer avec certitude parce que personne ne peut prétendre lire l’avenir.

Ryan Nugent-Hopkins demeurait le premier choix consensuel en 2011, mais Mika Zibanejad (6e), Mark Scheifele (7e) et même Sean Couturier (8e) sont devenus de meilleurs centres.

Il y a toujours cette éventualité de voir le Canadien transiger avec les Devils du New Jersey, détenteurs du deuxième choix au total, pour permettre aux Devils d’obtenir le joueur qu’ils convoitent. Mais il faudra une offre mirobolante de la part de Jersey pour obtenir une telle faveur. Seraient-ils prêts à se départir du jeune Dawson Mercer, par exemple ?

Mon choix personnel au premier rang pour le Canadien de Montréal : Juraj Slafkovsky !

La valeur de Jeff Petry ?

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Jeff Petry

Le défenseur gaucher Ryan McDonagh, 33 ans, l’un des piliers du Lightning de Tampa Bay ces dernières années, le joueur le plus utilisé après Victor Hedman en séries éliminatoires, et le troisième en saison régulière, une seconde derrière Mikhail Sergachev, vient d’être échangé à Nashville contre le défenseur de 25 ans Philippe Myers, souvent rayé de la formation cet hiver et soumis au ballottage en mars afin de l’envoyer dans la Ligue américaine, et Grant Mismash, un ailier de 23 ans à la production fort modeste dans les mineures.

Mais le Lightning était encore aux prises avec des soucis de plafond salarial et McDonagh a un salaire moyen de 6,67 M$ pour les quatre prochaines saisons. On l’a donc offert presque gratuitement aux Predators.

Jeff Petry a 34 ans. Il vient de connaitre une saison fort difficile. Il touchera 6,2 M$ en moyenne lors des trois prochaines années. À ceux qui espèrent encore obtenir un choix de première ronde en retour de ses services, il est temps de modérer vos attentes. Il ne faudrait pas se surprendre de le voir rester à Montréal si le CH n’obtient rien en retour. Il sera plus utile ici en raison de nombre important de jeunes défenseurs au sein de l’équipe.