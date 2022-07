Patrick Roy sera de retour comme directeur général et entraîneur-chef des Remparts de Québec la saison prochaine.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Après l’élimination controversée des Remparts en demi-finale de la LHJMQ, au début du mois de juin, Roy avait indiqué qu’il ignorait s’il serait de retour l’an prochain. Il souhaitait prendre le temps d’y réfléchir.

L’ex-gardien étoile de la Ligue nationale a rencontré les médias afin de faire le point sur son avenir, lundi en fin d’après-midi, à quelques heures du repêchage de la LHJMQ. Il était accompagné du propriétaire de l’équipe, Jacques Tanguay.

« Ce dernier match-là a fait très mal, c’était une défaite très dure à encaisser. Elle m’a amené à faire une réflexion sur mon futur et pourquoi j’étais là, ce qui me rendait heureux et ce qui me passionnait », a-t-il expliqué aux journalistes présents sur place, lundi.

« Le fait d’avoir pris le temps de décompresser, de faire un voyage, m’a permis de voir où j’en étais rendu. À la suite de ce moment-là, j’avais le goût de continuer l’aventure. Ce qui m’attache beaucoup, c’est nos joueurs. On les a repêchés, on a grandi avec eux. »

Questionné pour savoir s’il pourrait être de retour dans les années suivantes, il a indiqué qu’il préférait se « concentrer sur celle-là ». « On verra par la suite », a-t-il ajouté.

La troupe de Roy a terminé la dernière saison au premier rang du classement général du circuit Courteau avec 51 victoires et 17 défaites. La prochaine saison s’annonce aussi prometteuse.

« C’est un peu notre rêve de gagner. Cette année, on a eu le sentiment qu’on se l’est fait enlever. Pas parce qu’on était la moins bonne équipe, mais des évènements sur la patinoire ont fait en sorte que ça nous a empêché de gagner, donc c’est sûr qu’on va se réessayer comme il faut l’année prochaine. On va tout mettre en branle l’année prochaine pour essayer d’avoir la meilleure équipe possible. »

Le célèbre numéro 33 avait fait sursauter la planète hockey à la fin de la saison en réagissant ainsi aux nombreux voyages en autobus qui remplissent encore son quotidien dans le hockey junior québécois. « Je suis rendu à 56 ans. Je suis dans l'autobus à Cap-Breton puis mes chums sont en train de jouer au golf en Floride. Tu te dis : "cr***, je fais quoi icitte moi là". On le fait par passion. On le fait par amour. »

Roy a par ailleurs indiqué qu’il n’avait parlé avec aucune équipe de la Ligue nationale dans les dernières semaines.