Bob Boughner a dirigé les Sharks au cours des deux dernières saisons et demie après avoir remplacé Peter DeBoer en décembre 2019.

(San José) Les Sharks de San Jose ont congédié leur entraîneur Bob Boughner et ses adjoints deux mois après la fin de la saison régulière.

La Presse Canadienne

L’équipe a confirmé l’information, qui avait commencé à circuler jeudi soir et selon laquelle Boughner et ses adjoints John MacLean et John Madden avaient été remerciés.

L’entraîneur vidéo Dan Darrow a également perdu son emploi et les Sharks ont précisé qu’aucun remplaçant n’avait été immédiatement nommé.

L’organisation est toujours en plein milieu d’une longue recherche d’un directeur général à la suite de la démission de Doug Wilson après près de deux décennies en poste. Le directeur général par intérim, Joe Will, a procédé à ces changements.

Ils ont raté les séries éliminatoires à chacune des trois dernières saisons après une séquence de 14 présences en éliminatoires en 15 saisons, y compris une participation à la finale de la Coupe Stanley en 2016.

« Il est devenu évident que l’organisation est en train d’évoluer, a déclaré Will dans un communiqué. En fin de compte, nous avons raté les séries éliminatoires au cours des trois dernières saisons, ce qui n’est pas acceptable pour notre propriétaire, notre organisation ou nos partisans. Dans le cadre de cette évolution et de cette évaluation, nous avons estimé qu’il était dans l’intérêt supérieur du club de permettre au prochain directeur général des Sharks d’avoir une autonomie complète quant à la composition du personnel d’entraîneurs à l’avenir. »

Boughner avait encore un an à son contrat de 1,5 million US. Il ne reste plus qu’un seul poste vacant d’entraîneur-chef dans la LNH, soit avec les Jets de Winnipeg.