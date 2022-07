Coupe Stanley

Une autre bague dans la famille Laperrière

(Denver) C’est par le repêchage que les équipes se bâtissent, et c’est de là que venaient les piliers des deux équipes du Lightning de Tampa Bay et de l’Avalanche du Colorado en finale de la Coupe Stanley : les Cale Makar, Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen d’un côté, les Victor Hedman, Steven Stamkos, Andrei Vasilevskiy et Anthony Cirelli de l’autre.