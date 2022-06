Quand Kent Hughes l’a appelé, pour lui dire que les Blackhawks avaient demandé la permission de pouvoir discuter avec lui, Luke Richardson a été intrigué.

Richard Labbé La Presse

L’homme de 53 ans, assistant chez le Canadien depuis 2018, n’avait jamais été un entraîneur en chef à temps plein dans la LNH auparavant, mais sa brève expérience à ce titre, derrière le banc du Canadien, l’avait mené à espérer que ça se poursuive un de ces jours.

« À Montréal, j’ai été chanceux de pouvoir être derrière le banc avec quelques bons entraîneurs et aussi un très bon directeur général en Marc Bergevin, a-t-il expliqué en conférence de presse mercredi, depuis Chicago. Claude Julien était un coach d’expérience, et j’ai ensuite pu travailler avec Dominique Ducharme et Martin St-Louis, lui-même un ancien coéquipier. Il a une vision de jeu de joueur élite, et j’ai pu apprendre à ses côtés…

« Mais il y a un, lors des séries, la COVID-19 a frappé (Dominique Ducharme), et ça m’a donné l’occasion de devenir le coach… et cette expérience m’a apporté de la confiance. Ça m’a démontré que j’étais prêt à un travail d’entraîneur en chef dans cette ligue. En plus, quand on a gagné notre série contre Vegas avec le Canadien, pour moi, ça a vraiment été la preuve que j’étais capable de faire ce travail. »

La direction des Blackhawks est bien d’accord, de toute évidence, puisque Richardson a été embauché à titre de nouvel entraîneur du club de Chicago, prenant ainsi la place de l’entraîneur par intérim Derek King, qui avait lui-même pris la place de Jeremy Colliton, limogé plus tôt cette saison après seulement 12 rencontres.

Richardson, un natif d’Ottawa, a connu une longue carrière de 21 saisons à titre de défenseur dans la LNH, avant de tenter sa chance comme assistant chez les Sénateurs en 2009-10. Il s’était joint au Canadien en juillet 2018, à la demande de Marc Bergevin et Claude Julien.

En entrevue avec La Presse mardi, le jeune défenseur Jordan Harris, du Canadien, a eu ceci à dire au sujet du nouveau pilote des Blackhawks : « C’est un entraîneur qui fait confiance à ses joueurs, et en retour, il met ses joueurs en confiance. J’ai lu récemment que tous les gars du Canadien l’aimaient, et je peux vous dire que c’est vrai ! »

Les patrons des Blackhawks ont eu leur homme, manifestement.

« Kyle (Davidson, le DG) m’a fait venir ici il y a quelques semaines, on a parlé pendant environ quatre heures, mais ça ne m’a pas paru long du tout, a ajouté Richardson. Les décideurs ici m’ont mis à l’aise, et ensuite, j’ai reçu un autre appel de Kyle pour me demander de revenir, et ce soir-là, on est allés souper, et on a regardé un match de la finale de la Coupe Stanley. Ils voulaient sans doute voir ce que je pensais du jeu, et je me suis senti confiant et confortable. »

Un peu comme à Montréal avec Martin St-Louis, à Chicago, on ne s’attend pas à ce que l’arrivée d’un nouvel entraîneur transforme l’équipe en équipe championne en un claquement des doigts.

Mais Luke Richardson ne se formalisera pas trop des victoires ou des défaites. Pour le moment, du moins.

« J’ai déjà vécu ces situations comme joueur, comme assistant… je sens que je suis confortable avec l’idée de développer des joueurs et d’être patients avec eux. Je suis un optimiste, je veux gagner chaque match, mais il faut y aller un pas à la fois… »