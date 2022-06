Son été, Jordan Harris le passe un peu comme la plupart des jeunes de 21 ans, en tout cas ceux qui vivent encore chez leurs parents : il fait la vaisselle, fait le ménage et passe la tondeuse.

Richard Labbé La Presse

« C’est comme ça que je paie le loyer ! explique-t-il en riant au bout du combiné. Je cuisine aussi mes propres repas… »

Alors oui, ça ressemble au quotidien de bien des jeunes hommes de 21 ans, avec cette légère différence : chaque matin ou presque, Harris se présente avec d’autres joueurs de son calibre à un camp de hockey estival, pour travailler sur ses habiletés. Ensuite, avant les repas et la tondeuse, il s’entraîne à dribler des rondelles devant la maison familiale, à Haverhill, une petite banlieue située à environ 30 minutes de Boston.

Il n’a pas toujours su qu’il voulait un jour devenir joueur de hockey professionnel, mais là, c’est assez clair.

« C’est drôle, parce que je viens de terminer mes études [au baccalauréat en administration], et je n’étais pas là pour recevoir mon diplôme, parce que j’étais en Finlande aux Championnats du monde… alors je viens de recevoir mon diplôme par la poste ! Mes parents sont très fiers, ils ont toujours insisté pour me dire que c’est l’école qui devait passer en premier. »

Ce qui n’est pas si facile quand on joue aussi au hockey. En arrivant à l’Université Northeastern, en 2018, le jeune défenseur s’est un peu rendu compte que pour lui, la rondelle était devenue une passion. Mais il n’a jamais songé à lâcher les études pour autant.

« Tu sais ce que ça m’a fait, ça ? Ça m’a fait réaliser toute l’importance de l’organisation. Je voulais poursuivre mes études, mais en arrivant à Northeastern, j’ai aussi remarqué que j’allais devoir être un meilleur joueur, améliorer une foule de choses dans mon jeu. Plus j’avançais dans mon cheminement, et plus j’ai compris que ça allait être difficile.

« Mais je n’ai jamais cessé d’étudier. Après le hockey, en sortant des arénas, je me lançais dans mes travaux scolaires dès que j’en avais la chance : à l’arrière d’une voiture, d’un autobus, en arrivant à l’hôtel… J’ai fini avec une moyenne scolaire de 3,1. Le hockey prenait de plus en plus de mon temps, mais je m’assurais toujours de faire mes travaux. Je ne sais pas si je vais poursuivre d’autres études plus tard, c’est une bonne question… Pour le moment, je veux faire carrière au hockey. »

Ce petit bout d’information va sans doute plaire aux dirigeants du Canadien, qui voient en ce choix de troisième tour (2018) un espoir de premier plan, qui pourrait patrouiller à la ligne bleue montréalaise pendant de nombreuses années.

« Je serai de retour à Montréal pour le camp d’entraînement, et je sais que ce sera un camp très important pour moi… J’ai goûté un peu à la LNH la saison dernière, et seulement avec ces 10 matchs avec le Canadien, j’ai tellement appris : la préparation sur vidéo, les discussions avec les entraîneurs… Je n’ai pas eu le temps de bien connaître Luke Richardson, qui s’en va [devenir l’entraîneur des Blackhawks] à Chicago, mais je ne suis pas surpris. C’est un entraîneur qui fait confiance à ses joueurs, et en retour, il met ses joueurs en confiance. J’ai lu récemment que tous les gars du Canadien l’aimaient, et je peux vous dire que c’est vrai ! »

En attendant de retourner à Brossard en septembre, Jordan Harris va continuer sa petite routine dans son petit coin de pays, là où les gens ne le reconnaissent pas tous encore (« c’est des fans des Bruins ici »), mais peut-être que cela va changer un jour, dans un avenir pas si lointain.

C’est que le jeune homme est très optimiste pour la suite des choses. La sienne, mais aussi celle de son club.

« Je regardais jouer l’Avalanche lors de la grande finale, et ils ont un paquet de jeunes défenseurs qui font circuler la rondelle, qui réfléchissent avant de faire un jeu, qui patinent et qui se servent de l’espace sur la patinoire. Avec les jeunes défenseurs qu’on va avoir à Montréal, je pense qu’on peut aspirer à des résultats similaires. Je pense qu’on peut aller sur ce chemin, nous aussi… »