(Toronto) Dans la foulée des allégations de viol collectif visant huit joueurs de l’édition 2018 d’Équipe Canada junior, la Banque Scotia a décidé de mettre sur pause, jusqu’à nouvel ordre, son partenariat avec Hockey Canada.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Dans une lettre ouverte, le président et chef de la direction de la Banque Scotia, Brian J. Porter, indique que cette pause tiendra jusqu’à ce que son entreprise soit « convaincue que les bonnes mesures sont prises pour améliorer la culture au sein du sport – à la fois sur et hors glace ».

Les commandites prévues dans le cadre du prochain Championnat du monde junior, en août, seront versées à d’autres programmes, « incluant la Fondation Hockey Canada, qui aide, avec succès, à éliminer les barrières financières reliées au hockey pour les jeunes, et le Championnat du monde féminin », indique-t-on. Un don sera également fait à la Fondation canadienne des femmes, qui soutient les femmes victimes de violence basée sur le genre.

La Banque Scotia s’attend aussi à ce que Hockey Canada « coopère pleinement avec le gouvernement fédéral » et veut s’assurer que ses commandites aient été utilisées « comme prévu ».

« Comme plusieurs d’entre vous, j’ai été consterné par les récentes nouvelles de viol allégué incluant de jeunes ambassadeurs du jeu du Canada, écrit M. Porter. Le comportement allégué, dans ce cas-ci, est contraire aux croyances et valeurs que le hockey incarne, et celles que nous promouvons à la Banque Scotia.

« La Banque Scotia croit au hockey pour tous et au pouvoir qu’a le sport de transformer des vies pour le mieux, continue-t-il. Nous croyons que nous avons une responsabilité, en tant qu’amoureux du hockey et en tant que partenaires, de contribuer à un changement positif dans le sport. Et nous sommes déterminés à nous assurer que le hockey est sécuritaire, inclusif et accessible.

« Ça veut dire tenir les gens et les organisations responsables de leurs actions, incluant Hockey Canada, de la même façon que la Banque Scotia est responsable envers ses clients, de ses employés, ses actionnaires et les membres des communautés dans lesquels nous vivons et travaillons. »