Les Blackhawks de Chicago ont fait leur choix. Luke Richardson devient leur nouvel entraîneur-chef, le 40e de l’histoire de la franchise, avec le mandat très clair de mener à bien un douloureux processus de reconstruction.

La Presse et La Presse canadienne

« Nous sommes enthousiastes d’avoir un entraîneur d’expérience comme Luke dans notre organisation, a dit le directeur général Kyle Davidson. Luke partage notre vision et nos objectifs pour l’avenir, et nous aurons l’occasion de bâtir un environnement et une culture de haute performance, de travail acharné et de responsabilisation. À travers le processus d’entrevues, il est devenu évident qu’il possédait toutes les qualités que nous recherchions chez notre entraîneur-chef, mais qu’il était aussi une personne ayant le caractère parfait pour mener les Blackhawks dans notre prochaine étape. »

« Je suis honoré d’avoir l’occasion d’être l’entraîneur d’une équipe originale comme les Blackhawks, a dit Richardson. J’ai hâte de travailler avec Kyle, Jeff Greenberg, Norm Maciver et tout le reste du groupe des opérations hockey. Ensemble, nous travaillerons à mener notre équipe vers le succès. Des communications précises, un plan, le travail acharné et la qualité d’exécution nous mèneront vers ce succès. »

Richardson, un ancien défenseur de la LNH, était entraîneur adjoint pour le Canadien depuis la saison 2017-2018. Il était responsable des défenseurs, un rôle qui sera délicat à pourvoir au moment de son départ, surtout pour une équipe comme le Canadien avec plusieurs jeunes défenseurs.

« Je tiens à souhaiter la meilleure des chances à Luke dans son prochain défi professionnel avec les Blackhawks, a dit le directeur général du Canadien, Kent Hughes. Luke était entièrement dédié à la cause de notre équipe, et il a joué un rôle important ces dernières années. Nous le remercions pour son travail avec nous et pour son dévouement. »

Richardson avait auparavant été adjoint chez les Sénateurs d’Ottawa, de 2009 à 2012, avant de prendre les rênes des Senators de Binghamton, dans la Ligue américaine de hockey. Il a été entraîneur-chef dans la LAH pendant quatre ans.

L’ascendant de Richardson sur ses joueurs n’est plus à prouver. Ben Chiarot, alors membre du Canadien, avait d’ailleurs dit en juin 2021, au moment où Richardson avait dû remplacer Dominique Ducharme : « Je pense que je parle pour tous nos défenseurs en disant qu’on passerait tous à travers un mur pour Luke. Car il ferait la même chose pour nous. »

« Les gars vont le respecter, a pour sa part dit Corey Perry durant la finale de la Coupe Stanley. Il gravite dans le sport depuis longtemps. Il connaît le sport vraiment très bien. »

Richardson a joué 1417 matchs dans la LNH, amassant 35 buts et 166 passes pour 201 points.

Il a été repêché en première ronde, septième au total, par les Maple Leafs de Toronto en 1987, y disputant quatre saisons. Le défenseur a ensuite porté les couleurs des Oilers d’Edmonton, des Flyers de Philadelphie, des Blue Jackets de Columbus et du Lightning de Tampa Bay, avant de terminer sa carrière à Ottawa.

Le défi des Hawks

Les Blackhawks ont gagné la coupe Stanley en 2010, 2013 et 2015, mais ont vécu des moments difficiles au cours des dernières années.

Ils ont amorcé la dernière saison avec l’espoir de participer aux séries éliminatoires, mais ont plutôt entamé la campagne avec un dossier de 1-9-2, en route vers une fiche de 28-42-12 et le septième rang de la section Centrale.

Stan Bowman, qui occupait le poste de directeur général depuis plusieurs années, a remis sa démission en octobre dans la foulée du rapport d’un cabinet d’avocats externe qui a conclu que l’organisation avait mal géré les allégations selon lesquelles un entraîneur adjoint avait agressé sexuellement un joueur lors du parcours de l’équipe vers la Coupe Stanley en 2010.

Kyle Davidson a été nommé sur une base intérimaire avant de se voir confier le rôle de directeur général sur une base permanente le 1er mars. Norm Maciver s’est joint au personnel de direction hockey en mars à titre de directeur général associé, et Jeff Greenberg a été embauché dans un rôle identique en avril.

Richardson succède à Derek King, qui a complété la saison au poste d’entraîneur-chef par intérim à la suite du congédiement de Jeremy Colliton le 6 novembre. King faisait partie des candidats pour le poste à temps plein après avoir guidé les Blackhawks à une fiche de 27-33-10.