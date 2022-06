Gel du financement

Hockey Canada contrit, puis de nouvelles audiences en juillet

Au lendemain du gel du financement de Hockey Canada par le gouvernement fédéral, la fédération nationale de hockey a indiqué qu’elle avait bien compris le message. Quelques heures plus tard, on apprenait que de nouvelles invitations à comparaître devant le comité parlementaire du Patrimoine étaient à l’horaire les 26 et 27 juillet.