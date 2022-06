(Saint-Jean) Les Bulldogs de Hamilton ont tout juste réussi à se faufiler en demi-finale de la Coupe Memorial.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Avery Hayes et Ryan Winterton ont touché la cible en première période, Marco Costantini a réalisé 40 arrêts et les champions de la Ligue de l’Ontario ont vaincu les Oil Kings d’Edmonton 4-2, vendredi à la TD Station.

Les Bulldogs (1-0-0-2) avaient absolument besoin d’une victoire en temps réglementaire pour devancer les Oil Kings (0-1-0-2) au troisième rang du classement général.

Ils se sont accrochés à leur avance et Costantini a dû réaliser quelques bons arrêts en troisième période pour fermer la porte quand l’écart n’était plus que d’un seul but. Il a notamment volé un but certain à Brendan Kuny en étirant la jambière droite.

Mason McTavish a inscrit un important but d’assurance avec 6 : 34 à faire en troisième période. Jake Neighbours a fait mouche pour les Oil Kings avec 2 : 46 à écouler au cadran, quand ils avaient remplacé leur gardien par un attaquant supplémentaire, ramenant la marque à 3-2.

McTavish a ajouté un deuxième but, dans un filet désert, à 19 : 59.

Jalen Luypen avait inscrit le premier but des Oil Kings. Sebastian Cossa a stoppé 32 tirs.

Les efforts des Oil Kings à la Coupe Memorial ont possiblement été minés par l’absence de Dylan Guenther, blessé. Il a été leur meilleur joueur offensif tout au long de la campagne.

Les Bulldogs ont perdu les services du défenseur Nathan Staios en deuxième période. Il a été victime d’une mise en échec par-derrière de Simon Kubicek.

Samedi, le tour préliminaire se conclura avec un duel entre les Cataractes de Shawinigan (2-0-0-0) et les Sea Dogs de Saint-Jean (1-0-1-0). Le gagnant accédera à la finale, tandis que le perdant affrontera les Bulldogs en demi-finale.