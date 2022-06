Le cinquantième anniversaire de la création des Nordiques de Québec, dans l’Association mondiale de hockey, sera l’objet d’une grande fête, du 30 septembre au 2 octobre prochains. Près d’une soixantaine d’anciens joueurs du « Circuit maudit » sont attendus dans la capitale cet automne, dont Bobby Hull et plusieurs visages marquants de l’histoire des Fleurdelisés.

MIKAËL LALANCETTE Le Soleil

La Société d’histoire du sport de la capitale nationale, par l’entremise de ses fondateurs Marc Durand, Daniel Papillon et Vincent Couture, et Pierre-Yves Dumont, employé du Fairmont Château Frontenac et passionné de hockey, ont confié le mandat à l’ex-défenseur, François Lacombe, d’assurer la présidence d’honneur des activités commémoratives.