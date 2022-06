(Montréal) Moins de 24 heures après avoir été échangé aux Golden Knights de Vegas, l’ancien capitaine du Canadien Shea Weber a fait ses adieux aux partisans montréalais dans une lettre publiée par l’équipe.

La Presse Canadienne

Weber a disputé cinq saisons dans l’uniforme du Canadien avant de rester à l’écart l’hiver dernier en raison d’une accumulation de blessures. Il serait étonnant qu’il effectue éventuellement un retour au jeu.

Le Canadien avait acquis les services de Weber des Predators de Nashville le 29 juin 2016 en retour de P. K. Subban.

« Jamais, même dans mes rêves les plus fous, n’aurais-je pu imaginer jouer pour les Canadiens de Montréal, et encore moins être nommé capitaine de cette équipe, a-t-il écrit dans son message. Enfiler ce chandail légendaire chaque soir a été l’un des plus grands honneurs de ma carrière, et c’est quelque chose que j’ai chéri chaque fois que j’en ai eu l’occasion.

« Je tiens à remercier mes coéquipiers, les entraîneurs, la direction, toute l’organisation, Geoff Molson et la famille Molson, les médias montréalais et, surtout, les partisans qui nous ont accueillis, ma famille et moi, et qui ont fait de cette ville une deuxième maison.

« Montréal aura toujours une place dans mon cœur. Merci pour tout », a-t-il conclu.

Le Canadien a échangé Weber aux Golden Knights en retour de l’attaquant Evgenii Dadonov, jeudi. Le Tricolore se soulage donc du fardeau lié à la gestion du contrat de Weber sur la liste des blessés à long terme.

Weber a été le 30e capitaine de l’histoire de la Sainte-Flanelle. Le Britanno-Colombien âgé de 36 ans a inscrit 58 buts et 146 points en 275 matchs avec le CH.

En 2020-2021, Weber a mené l’équipe à sa première finale de la coupe Stanley depuis 1993.