(Tempe) Les Coyotes de l’Arizona ont fait une présentation exhaustive de leur projet de construction d’un nouvel aréna à Tempe devant le conseil municipal de cette ville de l’Arizona. Ils ont finalement obtenu ce qu’ils désiraient : l’approbation de négocier avec la ville pour construire leur aréna près du centre-ville.

John Marshall Associated Press

Avec ces droits de négociations maintenant acquis, reste aux Coyotes à fignoler les derniers détails qui leur permettront de s’assurer d’un domicile permanent. Du moins, c’est ce qu’ils espèrent.

L’équipe se cherche une résidence permanente depuis que la ville de Glendale a mis fin à un bail de 15 ans et 225 millions US signés en 2015, mais dont elle a décidé de se retirer au terme de la saison 2021-22. Les Coyotes évolueront maintenant à l’aréna de l’Université de l’État de l’Arizona, un amphithéâtre de 5000 sièges.

Les Coyotes ont fait un grand pas en avant le 2 juin, quand le conseil municipal de Tempe a voté en faveur de la négociation dans le but d’aller de l’avant avec un développement proposé de quelque 2 milliards qui comprendrait un nouvel aréna, un quartier de divertissement et des résidences.

L’équipe a présenté un plan de développement de plus de 90 pages : les grandes lignes ont été établies. Ne reste plus qu’à la ville et aux Coyotes de régler les détails, dont la proximité du complexe proposé à l’aéroport local.

Le chef de la direction des Coyotes, Xavier Gutierrez, espère en venir à une entente pour le terrain d’une superficie de 46 acres d’ici la fin de l’année, mais il est conscient que ça pourrait être plus long.

Les Coyotes prévoient financer le projet en entier avec des fonds privés, mais ont demandé à la ville de Tempe de rediriger une partie des taxes obtenues par la vente de terrains vers le projet.