John Tortorella a été congédié en mai 2021, après six saisons à la barre des Blue Jackets.

Photo Jeff Chiu, archives Associated Press

(Philadelphie) Les Flyers de Philadelphie ont embauché John Tortorella à titre d’entraîneur-chef avec l’espoir qu’il puisse mener l’équipe vers une première conquête de la coupe Stanley depuis 1975.

Dan Gelston Associated Press

L’embauche a été confirmée jeudi par une personne bien au fait de la décision, mais qui a parlé à The Associated Press sous le couvert de l’anonymat. L’annonce officielle devrait avoir lieu vendredi.

Tortorella, qui fêtera son 64e anniversaire de naissance la semaine prochaine, a mené le Lightning de Tampa Bay vers une conquête de la coupe Stanley, en 2004. Il a aussi dirigé les Rangers de New York, les Canucks de Vancouver et les Blue Jackets de Columbus. Il a été congédié en mai 2021, après six saisons à la barre des Blue Jackets.

Tortorella devient le sixième entraîneur-chef des Flyers en 10 ans et il tentera de revitaliser une organisation qui n’a remporté qu’une série depuis 2012. Les Flyers ont conclu la dernière campagne avec une fiche de 25-46-11, la pire de la section Métropolitaine.

Les Blue Jackets ont présenté un dossier de 227-166-54 sous la tutelle de Tortorella, dont une fiche de 50-24-8 en 2016-17. L’équipe a cependant connu une saison très difficile en 2020-21 (18-26-12).

Tortorella est le deuxième entraîneur-chef américain le plus victorieux de l’histoire de la LNH. Il est connu pour son tempérament et son style exigeant. Au fil des années, il a eu ses démêlés avec sa part de joueurs.

Tortorella revendique un dossier de 673-541-37-132 en près de 20 saisons comme entraîneur-chef. Il a émergé parmi une multitude de candidats, incluant l’ancien entraîneur-chef Barry Trotz.

Tortorella a passé la dernière campagne comme analyste en studio au réseau ESPN.