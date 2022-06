(Buffalo) Les Sabres de Buffalo vont honorer le gardien Ryan Miller en retirant son chandail numéro 30, la saison prochaine.

John Wawrow Associated Press

L’équipe en a fait l’annonce dans une vidéo publiée vendredi, dans laquelle on peut voir Miller être informé de cette décision pendant qu’il visitait l’aréna des Sabres en compagnie de son épouse, sa mère, sa sœur et ses deux enfants.

L’annonce coïncidait avec le voyage de Miller à Buffalo, où il a pris part à une conférence de presse pour discuter de son intronisation au Temple de la renommée des sports de Buffalo, qui aura lieu plus tard cette année.

Sélectionné en cinquième ronde du repêchage de 1999, Miller est arrivé dans la LNH en 2002-03 et il a passé ses 11 premières années avec les Sabres. Il a établi des records d’équipe pour le plus grand nombre de victoires (284) et de matchs joués (540). Il a annoncé sa retraite après la saison 2020-21 et il est le gardien américain ayant signé le plus de victoires (391) dans la LNH.

Originaire d’East Lansing, au Michigan, la carrière de Miller a également compris des arrêts avec les Blues de St. Louis, les Canucks de Vancouver et les Ducks d’Anaheim, avec qui il a disputé ses quatre dernières années.

Miller est devenu une vedette lorsqu’il a guidé les Sabres vers deux apparitions consécutives en finale de l’Association Est, en 2006 et 2007. La troupe de Buffalo s’est toutefois inclinée à deux occasions.

Sa meilleure saison est survenue en 2009-10, quand Miller a gagné le trophée Vézina, remis au meilleur gardien de la LNH, et il a été nommé le joueur le plus utile des Jeux olympiques de Vancouver, où il a aidé les États-Unis à remporter la médaille d’argent.

Bien qu’il réside maintenant dans le sud de la Californie, Miller considère la ville de Buffalo comme l’endroit où il a grandi en tant que joueur et en tant que personne.

Âgé de 41 ans, Miller deviendra le deuxième gardien de l’histoire des Sabres à avoir son numéro être retiré par l’équipe, après Dominik Hasek. Miller a porté le numéro 39 en honneur de Hasek lors de son passage au hockey universitaire avant de s’arrêter sur le numéro 30 lorsqu’il est devenu professionnel.

Ses 391 victoires le placent au 14e rang de l’histoire de la LNH et il compte deux gains de plus que Hasek.

Les Sabres vont décider de la date du retrait de chandail de Miller lorsque le calendrier de la LNH sera publié.