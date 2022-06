Comme les vieux épisodes de Batman des années 1960, le Lightning de Tampa Bay est devenu prévisible. Mais comme pour les péripéties d’Adam West et Burt Ward, ce n’est pas parce qu’on se doute de l’issue que c’est ennuyant.

Guillaume Lefrançois La Presse

Ondrej Palat a marqué le but vainqueur avec 1 min 50 sec à écouler à la troisième période, pour briser une égalité de 1-1, et le Lightning a vaincu les Rangers 3-1, jeudi, au Madison Square Garden, dans le cinquième match de la finale de l’Est.

Les hommes de Jon Cooper prennent une avance de 3-2 dans la série et pourront se qualifier pour une troisième finale de la Coupe Stanley de suite s’ils l’emportent samedi, à Tampa.

C’est toutefois à se demander si les Rangers ne sont pas déjà cuits, eux qui avaient les doubles champions en titre dans les câbles lorsqu’ils menaient cette série 2-0 et qu’ils amorçaient la troisième période du troisième match avec une avance. C’est que le Lightning semble déjà s’être mis en mode élimination.

C’est quoi, ce mode ? C’est une équipe qui sait qu’elle n’a pas besoin d’ouvrir le jeu, parce qu’elle est déjà passée par là, et parce qu’elle sait que l’homme avec les grosses jambières – Andrei Vasilevskiy – peut se débrouiller.

Depuis le début des séries 2021, le Lightning montre une fiche de 6-3 dans les matchs où il a la chance d’éliminer un rival. La statistique troublante pour les Rangers : Tampa a remporté cinq des neuf matchs par jeu blanc !

Pis encore, pour les trois derniers matchs où Vasilevskiy avait la chance d’éliminer des adversaires, il montre une moyenne de 0,33. Un but en trois matchs, sur 102 tirs…

Ses coéquipiers sont assez chiches en matière d’occasions accordées, remarquez. Dans ce cinquième match, Natural Stat Trick n’a répertorié que cinq chances de marquer pour les Rangers à 5 contre 5, ce qui correspond essentiellement à l’allure du match. Les New-Yorkais ont d’ailleurs inscrit leur seul but sur un tir anodin de Ryan Lindgren, une rondelle qui a dévié. Et quand ça chauffait, par exemple quand ce même Lindgren a obtenu une chance à l’embouchure du filet en milieu de troisième période, le gardien russe s’est montré assez vif pour fermer l’ouverture avec sa jambière.

À l’autre bout, le Lightning ne fait rien de bien compliqué non plus. Le premier but a été marqué par Mikhail Sergachev d’un simple tir des poignets décoché pendant qu’il y avait six (!) patineurs entre le tireur et le gardien Igor Shesterkin. C’est encore Sergachev qui a tiré pour le but vainqueur, mais Palat a réussi la déviation.

Brandon Hagel a complété la marque dans un filet désert.

Le Lightning semble donc avoir trouvé la recette pour neutraliser la puissante attaque new-yorkaise, qui n’a marqué que quatre buts dans les trois derniers matchs. Mais les hommes de Gerard Gallant n’affichent pas non plus leur confiance des beaux jours, tentant trop souvent le jeu parfait en zone adverse. Et lorsque le jeu parfait est réussi, l’exécution n’y est pas, comme sur cette séquence en fin de match où Andrew Copp a laissé passer une chance de tirer pour tenter la passe à Ryan Strome, incapable de la saisir.

De l’importance des ailiers

Palat n’a pas volé son but vainqueur, lui qui a disputé un fort match. L’ancien des Voltigeurs de Drummondville a été l’un des trois attaquants de son camp à dépasser les 20 minutes, et c’était bien mérité.

PHOTO BRAD PENNER, USA TODAY SPORTS Ondrej Palat célèbre le but gagnant de la rencontre.

Il a mené son équipe avec quatre tirs au but, a provoqué l’une des deux pénalités des Rangers (en excluant celles distribuées à la toute fin quand Steven Stamkos et Alexis Lafrenière se querellaient) et a privé Kaapo Kakko d’une chance de marquer en or en première période.

Palat et Nikita Kucherov sont les deux meilleurs compteurs du Lightning dans cette finale de l’Est, ce qui constitue un bon rappel de l’importance d’ailiers de qualité dans une équipe.

On peut en dire autant chez les Rangers, où les ailiers Artemi Panarin et Chris Kreider sont aussi cruciaux aux succès de cette équipe que l’est Mika Zibanejad.

Il est bon de le rappeler, car la quête de bons joueurs de centre semble être une obsession de certains dans la LNH des dernières années. Prenez le repêchage de 2018, où les deux joueurs perçus comme les meilleurs centres (Jesperi Kotkaniemi et Barrett Hayton) ont été réclamés – avec le recul – à des rangs un brin prématurés.

Avec des qualités bien différentes, Kucherov et Palat font partie des principaux facteurs de succès du Lightning des dernières années. Il faudra maintenant voir si ces succès se traduiront en une troisième présence de suite en finale. Mais à voir la tendance des derniers matchs, il y a des raisons d’être optimiste à Tampa.