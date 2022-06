Photo Frank Franklin II, Associated Press

(New York) Un tir de Mikhail Sergachev a dévié contre la jambe d’Ondrej Palat avant de faire bouger les cordages tard en troisième période et le Lightning de Tampa Bay a défait les Rangers de New York 3-1, jeudi, lors du cinquième match de la finale de l’Association de l’Est.

La Presse Canadienne

Le Lightning, double champion en titre de la coupe Stanley, mène la série 3-2. Le sixième match sera présenté samedi, à Tampa.

Les Rangers avaient remporté leurs huit matchs à domicile précédents.

Sergachev a terminé la rencontre avec un but et une aide à sa fiche, tandis que Brandon Hagel a ajouté un but dans un filet désert. Andrei Vasilevskiy a été solide devant le filet du Lightning, alors qu’il a effectué 24 arrêts.

Ryan Lindgren a marqué l’unique but des Rangers. Igor Shesterkin a repoussé 24 lancers.

Le match aurait pu prendre une tournure différente, alors que Nikita Kucherov et Nick Paul ont atteint le poteau pour le Lightning en première période.

Sherterkin a réussi quelques arrêts grâce à de bons déplacements latéraux en deuxième période, puis ses coéquipiers l’ont récompensé en ouvrant la marque à 10 : 29.

Lindgren a surpris Vasilevskiy d’un angle restreint. La rondelle a semblé effleurer la lame du bâton de Steven Stamkos avant de passer par-dessus l’épaule droite du gardien du Lightning.

Sergachev a répliqué avant la fin du deuxième vingt, avec 2 : 26 à écouler. Le défenseur russe a profité de la circulation devant le filet des Rangers pour battre Sherterkin avec un lancer bas à partir de la ligne bleue.

Lindgren est passé tout près de placer à nouveau les Rangers en avant à mi-chemin en troisième période. Vasilevskiy a toutefois étiré la jambière gauche au dernier moment pour le frustrer alors qu’il croyait pouvoir tirer dans une cage béante.

Quelques minutes plus tard, l’attaquant des Rangers Ryan Strome a fendu l’air avec un filet complètement ouvert devant lui à la suite d’une remise latérale d’Andrew Copp.

C’est finalement le Lightning qui a eu le dernier mot grâce à un autre long tir de Sergachev qui a trouvé le fond du filet avec 1 : 50 à écouler en temps réglementaire. La rondelle a dévié contre la jambe droite de Palat devant Shesterkin, qui n’a pas été en mesure de réagir au dernier moment pour faire l’arrêt.

Hagel a ajouté un but d’assurance avec un peu moins d’une minute à faire.

Les joueurs des Rangers n’ont pas apprécié que Kucherov tente un dernier tir au but alors que la sirène sonnait et une mêlée a éclaté. Stamkos et Alexis Lafrenière ont notamment échangé quelques bons coups de poing.