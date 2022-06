Will Bitten célèbre un de ses trois buts du match.

(Laval) Le Rocket de Laval a été en mesure de neutraliser l’avantage numérique de son adversaire à huit reprises, mais les Thunderbirds de Springfield en ont néanmoins profité pour prendre leur envol.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Hugh McGing et Will Bitten ont marqué tard en deuxième période et les Thunderbirds ont filé vers une victoire de 6-3, mercredi soir à la Place Bell, dans le cadre du troisième match de la finale de l’Association de l’Est de la Ligue américaine de hockey.

Les Thunderbirds mènent la série 2-1. Les quatrième et cinquième parties de la série au meilleur de sept matchs auront lieu vendredi et samedi à la Place Bell.

Bitten, un ancien choix de troisième tour du Canadien de Montréal, n’était déjà pas le plus apprécié chez le Rocket après quelques coups sournois lors des deux premiers matchs. La peste des Thunderbirds a donné une autre raison aux joueurs du Rocket de ne pas l’aimer, alors que Bitten a été l’étoile de la soirée avec quatre buts.

Les compagnons de trio de Bitten, MacKenzie MacEachern et Dakota Joshua, ont récolté respectivement trois et deux aides.

Photo François Roy, LA PRESSE Cayden Primeau

« Il faut gagner plus de batailles 50-50 et nous en avons perdu plusieurs dans notre zone, a souligné l’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle, en commentant le travail du trio le plus productif des Thunderbirds.

« Ils ont utilisé l’arrière du filet à maintes reprises, a-t-il ajouté. C’est là que nous devons freiner leur jeu en rotation. Nous devons gagner plus de batailles pour y arriver. »

La discipline faisait partie du plan de matchs dans les deux camps. Les deux équipes ont joué avec le feu en se retrouvant tour à tour en infériorité numérique de deux hommes, mais personne n’en a profité.

Les Thunderbirds, qui affichaient une efficacité de 38 % en avantage numérique avant la série face au Rocket, sont maintenant 0-en-15 en attaque massive en finale de l’Est.

« Je pense que nous avons connu un bon début de match, une belle première période, a indiqué l’attaquant du Rocket Alex Belzile. Mais ensuite, même si nous avons fait du bon travail en infériorité numérique, ç’a été très taxant. Indirectement, ils ont pu prendre leur rythme. »

Nathan Todd a également touché la cible pour les Thunderbirds. Joel Hofer a effectué 37 arrêts.

Rafaël Harvey-Pinard, avec son deuxième but en autant de rencontres, Corey Schueneman et Nate Schnarr ont répliqué pour le Rocket.

Cayden Primeau a tenu le fort pendant de longs moments avant de flancher tard en deuxième période. Il a stoppé 37 tirs.

L’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy disputait un premier match dans les rangs professionnels. L’attaquant âgé de 18 ans avait été inséré dans la formation du Rocket en relève à Gabriel Bourque, blessé.

« C’est sûr que j’ai eu moins d’occasions que dans le junior, mais j’ai eu deux bonnes chances. Ç’a été bien en général », a résumé Roy.

Photo François Roy, LA PRESSE Tobie Paquette-Bisson et Matthew Peca

Roy a accepté un essai professionnel à la suite de l’élimination du Phoenix de Sherbrooke, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En 66 matchs cette saison avec le Phoenix, Roy a récolté 119 points.

À force de cogner à la porte

Harvey-Pinard a ouvert la marque après 5 : 51 de jeu. Alors que les corps revolaient dans toutes les directions en zone neutre, Sami Niku a orchestré l’attaque pour le Rocket. Il a effectué une passe en retrait à Harvey-Pinard, qui a battu Hofer à l’aide d’un puissant tir sur réception.

Les Thunderbirds ont répliqué à 8 : 56, à la suite d’un revirement de Schueneman en sortie de zone. Todd a complété un bel échange avec Nikita Alexandrov en battant Primeau.

L’indiscipline a ensuite placé le Rocket dans l’eau chaude. Schnarr a été puni pour quatre minutes tard en première période pour un double-échec au visage du défenseur Tyler Tucker.

Les Thunderbirds ont obtenu 61 secondes de jeu à cinq contre trois quand Schueneman a dégagé la rondelle dans les gradins tôt en deuxième période. Les joueurs du Rocket ont cependant bien protégé l’enclave et Primeau n’a pas été menacé outre mesure.

L’histoire a été différente quand les Thunderbirds se sont à nouveau retrouvés avec un avantage de deux joueurs pendant 90 secondes en deuxième portion de deuxième période.

Cette fois, Primeau a dû être vigilant, effectuant quatre arrêts, dont deux sur des bons lancers du vétéran James Neal.

Primeau a ensuite été fumant en s’étendant de tout son long pour frustrer Alexandrov.

Les efforts des Thunderbirds ont toutefois été récompensés, quand ils ont inscrit deux buts dans un intervalle de 2 : 30 tard en deuxième période.

McGing a d’abord profité d’un retour dans l’enclave pour porter la marque à 2-1 en faveur des visiteurs à 15 : 09, puis Bitten a joué de chance pour creuser l’écart à la suite d’un bond favorable après un tir imprécis du défenseur Steven Santini.

Les Thunderbirds avaient un avantage de 23-6 au chapitre des tirs au but tard en deuxième période quand Schueneman a redonné vie à la foule à la Place Bell en touchant la cible avec 69 secondes à écouler.

L’élan du Rocket a été de courte durée, puisque les Thunderbirds ont restauré leur avance de deux buts après 35 secondes de jeu en troisième période. Le tir de MacEachern a dévié sur la jambe de Bitten, installé devant le filet.

Le Rocket a obtenu une chance en or de revenir dans la rencontre, héritant de 1 : 21 de jeu en avantage numérique de deux hommes. Mais non seulement l’équipe locale n’a pas touché la cible durant cette attaque massive, Bitten a de plus complété son tour du chapeau à 5 : 59, faisant dévier une remise parfaite d’Alexandrov derrière Primeau.

Bitten a ajouté son quatrième but de la rencontre en marquant dans un filet désert avec un peu moins de trois minutes à faire au match. Schnarr a répliqué pour le Rocket avec 10,8 secondes à écouler, mais le mal était fait.