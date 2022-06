Pierre-Édouard Bellemare et Pat Maroon célèbrent un but marqué en première période.

Comme il le fait la plupart du temps lorsqu’il s’agit d’un match crucial, le Lightning a été impeccable, ou presque, sur le plan défensif lors de la quatrième partie de sa série contre les Rangers de New York, mardi soir à Tampa Bay. Les doubles champions l’ont emporté 4-1 et ont ainsi égalé la finale de l’Association de l’Est, 2-2.

Miguel Bujold La Presse

Le Lightning n’est pas sans faire penser aux Islanders de New York du début des années 1980, une équipe qui était capable de gagner de plusieurs façons différentes. Comme chez les Islanders de cette époque, qui ont remporté quatre Coupes Stanley et 19 séries de suite de 1980 à 1984, il y a de tout chez le Lightning.

Il y a d’abord un gardien qui est pratiquement toujours au mieux dans les matchs clés. Le Lightning ne voulait évidemment pas se présenter pour le 5e match de la série au Madison Square Garden en déficit de 3-1. Andrei Vasilevskiy s’est assuré que ce ne serait pas le cas.

Lorsqu’il est au sommet de sa forme, Vasilevskiy contrôle bien la rondelle et accorde très peu de retours de tir. Les Rangers ont eu quelques bonnes chances de marquer dans l’enclave, mais les deuxièmes chances ont été inexistantes, ou à peu près, mardi soir.

Les défenseurs du Lightning ont quant à eux joué prudemment pendant la majeure partie de la rencontre… sauf Zach Bogosian. Reconnu pour ses coups d’épaule et son jeu dans son propre territoire, Bogosian s’est porté à l’attaque à quelques reprises au premier vingt, et c’est grâce à sa témérité que le Lightning a ouvert la marque. Pat Maroon a complété le jeu après une montée de Bogosian.

Après ce but inscrit par le quatrième trio, les étoiles offensives du Lightning ont pris le relais. Comme ils l’avaient fait dans la dernière minute du 3e match, Nikita Kucherov et Ondrej Palat ont uni leurs efforts pour donner les devants 2-0 au Lightning, à la différence que c’est cette fois Palat qui a réussi une belle passe pour permettre à Kucherov de marquer son 7e des séries.

Photo Chris O'Meara, Associated Press Nikita Kucherov déjoue le gardien Igor Shesterkin.

La complicité entre Palat et Kucherov ne date pas d’hier, eux qui complétaient un trio avec Tyler Johnson lorsqu’ils sont arrivés à Tampa Bay il y a huit ans. À l’époque, certains experts semblaient croire que Kucherov était le moins bon de ces trois joueurs, mais bon, passons…

Steven Stamkos a marqué son 7e des séries à son tour au début de la troisième, puis Palat a complété la marque dans un filet désert. Palat a récolté trois points.

C’est lorsqu’ils tiraient de l’arrière 3-0 et qu’ils étaient en supériorité numérique que les Rangers ont enfin battu Vasilevskiy. Artemi Panarin a marqué avec 3 min 33 s à faire en temps réglementaire. Un but qui a rendu les dernières minutes de jeu un peu plus excitantes, des minutes qui nous ont du même coup donné l’occasion de voir Ryan McDonagh, Anthony Cirelli et Nick Paul, entre autres, exceller en défense.

Julien BriseBois a bâti son quatrième trio avant le début de la saison en embauchant Corey Perry et Pierre-Édouard Bellemare pour se joindre à Maroon. Lorsque le directeur général a voulu ajouter de la profondeur à son attaque, il a acquis Nick Paul, des Sénateurs d’Ottawa, et Brandon Hagel, des Blackhawks de Chicago.

Paul connaît d’excellentes séries éliminatoires. Adversaire coriace et imposant (6 pi 3 po et 220 lb) qui excelle défensivement, il a trois buts et quatre aides depuis le début du tournoi. Il pourrait obtenir son autonomie complète le mois prochain, et la demande pour ses services serait grande si c’est le cas. Paul n’est âgé que de 27 ans.

C’est plus difficile dans le cas de Brandon Hagel. Le Lightning a sacrifié deux premiers choix pour l’obtenir et il tarde à produire offensivement. Il n’a marqué qu’un seul but et ne totalise que 4 points en 15 matchs éliminatoires.

Joueur léger (5 pi 11 po et 175 lb) qui peine souvent à protéger le disque, Hagel a raté quelques chances en or au cours des séries. Le jeune joueur de 23 ans a tiré à côté du but alors que le filet était grand ouvert.

Mais à défaut de produire sur la feuille de pointage, Hagel a jeté les gants devant Frank Vatrano, mardi soir, ce qui lui a sûrement fait gagner des points auprès de ses coéquipiers. Ce n’est pas en raison d’un manque d’efforts ou d’implication qu’il tarde à s’établir chez le Lightning.

Et les Rangers, dans tout ça ? Après avoir perdu leur deuxième centre Ryan Strome dans le match précédent, ils ont perdu leur troisième, Filip Chytil, mardi. Ça se corse. Et il n’y a aucun doute que la pression sera sur leurs épaules, jeudi soir.