Pierre-Edouard Bellemare (41) et Pat Maroon (14) célèbrent un but en première période.

Photo Chris O'Meara, Associated Press

(Tampa) Nikita Kucherov a inscrit son septième but des séries, Andrei Vasilevskiy a fait 32 arrêts et le Lightning a battu les Rangers 4-1, mardi, créant ainsi l’égalité 2-2 en finale de l’Est opposant Tampa Bay à New York.

La Presse Canadienne

Kucherov a porté le score à 2-0 à 13 : 07 au deuxième tiers, logeant le disque entre les jambières d’Igor Shesterkin, en échappée.

La passe est venue d’Ondrej Palat, artisan d’une première menace 30 secondes plus tôt, après s’être défait d’Andrew Copp.

Le filet de Kucherov était son sixième point à ses trois derniers matchs.

Palat, Pat Maroon et Steven Stamkos ont été les autres buteurs du Lightning, qui remportait un sixième match d’affilée à la maison.

Palat a complété le score dans un filet désert, après avoir ravi le disque à K’Andre Miller.

Le quatrième match aura lieu jeudi, au Madison Square Garden.

Vasilevskiy a été privé d’un jeu blanc à 16 : 27 au troisième vingt, quand Artemi Panarin a fait mouche en avantage numérique. Un but sur un tir de grande qualité, peu après un tir de la ligne bleue d’Adam Fox.

Shesterkin a bloqué 26 tirs. Maroon a marqué sur le premier tir du club local, à 2 : 38 au premier vingt.

S’amenant du flanc droit, Zach Bogosian a habilement foncé au filet, déjouant le défenseur Justin Braun. Il a été stoppé, mais le rebond a été converti par Maroon, du revers.

Lors d’une punition à Ryan Reaves des visiteurs, au milieu du premier tiers, la meilleure occasion du Lightning a été un tir frappé bas de Corey Perry, du haut de l’enclave.

Cinq minutes plus tard, Mika Zibanejad a contré de justesse Stamkos, qui essayait de se créer une courte échappée.

L’engagement initial s’est conclu avec les New-Yorkais mettant de la pression pendant une minute et demie, incluant un tir dangereux de Ryan Lindgren.

Tôt en période médiane, Alex Killorn du Lightning a créé une belle opportunité pour Anthony Cirelli, mais ce dernier a complètement raté son tir.

Le capitaine Stamkos a ajouté un but d’assurance à 4 : 56 au troisième engagement, sur le rebond d’un tir de Palat.

Stamkos a amorcé la séquence en remportant une mise au jeu à la gauche de Shesterkin, en route vers son septième but des séries.

Avec une douzaine de minutes à écouler au match, les Rangers ont dit que Filip Chytil n’allait pas revenir dans la rencontre, blessé dans le haut du corps.